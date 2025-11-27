絶滅の恐れのある野生動物を保護するワシントン条約の締約国会議に、取引規制の対象にすべてのウナギを追加する案が提案され、27日午後、採決されました。可決ならウナギの高騰が予想されますが、果たして、その結果は？



こんがり炭火で焼いたウナギ。香ばしい匂いがたまらないですよね。



きょう、浜松市にあるこのウナギ店では、多くの客でにぎわっていました。



（客）

「おいしいです。関西風のウナギって初めて、食べるんですけど、おいしいです。おいしいです。とってもふくらして、特別なごちそうって感じ」





子ども連れのグループも。（客）「いただきま～す」「 おいしい ふわふわ。外がカリカリで中がふわふわで。とってもおいしい」「きょうは久しぶりにみんなで集まったので、特別に贅沢なウナギを食べようとなりました」実は今、このウナギがピンチを迎えています。絶滅の恐れのある野生動物を保護するために、国際取引の規制を行うワシントン条約では、すでにヨーロッパウナギが規制の対象となっています。しかし、実際には、ニホンウナギなど他の種との判別が難しいため、すべてのウナギを規制の対象にしてしまおうというのです。もしワシントン条約の対象になると、どうなるのか。（うなぎのかんたろう店主 蜂須賀 躍さん）「日本全体が7割ぐらいが輸入と聞いていて、その輸入が滞るとなると、国産を奪い合って、浜名湖産だったり三河産を取り合いになって価格が上がるんじゃないかという懸念がある」ウナギの消費大国･日本では国内供給量が2024年約6万トンでそのうちの7割が輸入。主に中国からの輸入に頼っています。ただ、ワシントン条約による規制の対象となった場合、商業目的の取引はできるものの、輸出国側が輸出するための許可書を発行する必要があり、その影響で輸出が減り全体的に値段があがるのでは？と考えられているんです。（客）「とても困りますね。日本でたくさん作っているのに、日本のウナギが食べられなくなるとちょっと困りますよね。高くなってくるのは残念ですけど、お店に頑張ってもらいたいです。値上がりの許容範囲は）1000円から2000円くらいですかね」この店では浜名湖産や愛知県三河産のニホンウナギを取り扱っていますがワシントン条約の対象になれば、“死活問題”になる可能性も。（うなぎのかんたろう店主 蜂須賀 躍さん）「輸入に規制がかかって、海外からのウナギがもし入ってこないとなると、国産のウナギで日本全部回すのは不可能に近いので、こういう小さな専門店にはウナギがまわってこなくなるんじゃないかと懸念がありますね。最悪、中国がウナギをださないってなると死活問題」こうした事態を避けようと、政府はワシントン条約の改正に真っ向から反対しています。（鈴木 憲和 農水相）「まず、わが国として、ニホンウナギについては資源管理が徹底されているということ。十分な資源量が確保され、絶滅の恐れは全くないということ、ウナギ族全種の掲載については当然反対であります。我が国の立場が理解が関係国に広がるように、引き続き政府一丸となって、全力を尽くしていく所存であります」27日、浜松市では…浜名湖産のニホンウナギを継続的に確保しようと親ウナギを放流していました。この事業は、2011年から毎年行われていて、27日は、60キロ余り、154匹を放流。2025年はあと2回放流する予定です。（浜名湖発親うなぎ放流連絡会 加茂 仙一郎 会長）「結果としては、今のシラスウナギが豊漁になってほしい。という思いです」ワシントン条約の対象になる可能性があることについては…。（浜名湖発親うなぎ放流連絡会 加茂 仙一郎 会長）「規制については大変心配。」基本的にはされてほしくないのが正直な気持ちです。みなさんに知ってもらえばいいなと」ワシントン条約の対象になれば2年後の6月ごろから規制が始まるウナギ。27日、採決されます。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）27日午後、すべてのウナギを国際取引の規制対象にする案について、投票が行われ、否決されたということです。投票した国の3分の2以上の賛成が得られず、提案は否決されました。