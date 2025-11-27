11月20日、Aぇ！ groupのメンバーだった草間リチャード敬太が、グループを脱退することを発表した。同日には、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに本人からのコメントが掲載され、ファンからの悲しみが広がった。

公式サイトには、「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」と題し、コメントが発表された。草間は、「Aぇ！ groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と心中を語り、「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ！ group』を脱退することにしました」とグループの脱退を自らの言葉で伝えた。

さらに、「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と、脱退理由も述べていた。

グループとしての活動再開を願っていたファンにとっては、今回の結果は残念なものだった。しかし、事務所の対応がひとつの希望の光となっているようだ。

「事務所側は、草間さんのグループ脱退を受け入れましたが、『リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります』と、個人的な契約は継続する意思を発表しています。『今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます』と、サポート体制に力を入れていくことを明かしています」（芸能ジャーナリスト）

Xには、今後の願いを吐露するファンからの声が寄せられていた。

《おそ松さんどうするの？公開するのかな》

《おそ松さんファンの方なら今回の件、懐広くお許しいただけそうな気もしたり…》

《事務所には今は残るからおそ松さんは大丈夫なんじゃ？》

現在、草間が出演し、2026年1月9日に公開を予定していた映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』が公開延期となっている。事務所への残留によって、映画が無事、公開されることを期待する声が高まっているのだ。本誌が、映画の“お蔵入りの可能性”について、配給元の東宝に確認したところ

「今後の公開予定につきましては、決定し次第、速やかに公式サイトおよび公式SNSにてお知らせさせていただきます」

と、あくまで公開する可能性を否定しなかった。映画業界関係者はこう語る。

「このクラスの映画となると、草間さんの問題は別として、一度、公開を延期すると再びスケジュールを組み立てるのがたいへんです。ただ、関係者の間では『なんとか公開したい』という思いで一致しています。作品に罪はなく、映画を成功させるため、草間さんも含めメンバー全員が精いっぱい努力してくれたのは事実ですから。このままお蔵入りすることはないと思います」

映画も本人も、再び日の目を浴びてほしいものだ。