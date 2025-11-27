11月26日、辻希美がInstagramで長女・希空（のあ）が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。親子ツーショット写真も投稿したが、現在に至るまで苦労も多かったようだ。

希空は2024年11月、Instagramと公式YouTubeチャンネルを開設し、芸能事務所に所属したことを発表した。娘の芸能界入りから1年、晴れて成人を迎え、辻は《18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです》と、振り返った。

「2007年に俳優の杉浦太陽さんと結婚し、5人の子どもが生まれました。ただ、希空さんを出産した当時、辻さんはまだ20歳でした。今回のInstagramでは、《二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました》と、初めての子育てで悩むこともあったと明かしています」（スポーツ紙記者）

これまでを振り返り、辻は《改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています》と、娘への思いを記した。この投稿に関して、Xでは

《辻ちゃんの希空ちゃんへのお誕生日メッセージ泣ける》

《当時は色々言われてたけど、希空ちゃんを元気健康に何不自由なく育て上げたの偉すぎる》

《娘への想いを読んで泣いた》

など、心を打たれる人の声があがっている。実際、希空を出産した当時は苦労も多かったようだ。

「辻さんは日々の子育ての様子をブログで発信していましたが、応援する声がある一方、一部から批判を集めてしまうこともしばしばでした。

なかには、いちごに練乳をかけたり、杉浦さんの靴下の裏が汚れていたりしただけで炎上するなど、言いがかりに近い批判も多かったのです。

いまでこそ、辻さんはバラエティ番組でブログの炎上をネタにしていますが、初めての子育てで心ない言葉に傷つくこともあったのでしょう」（芸能記者）

2019年には、YouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を開設し、日々の生活の様子を動画で発信するように。YouTuberデビューしたことで、辻に対する見方も変わっていった。

「子どもの新学期直前に家の片づけや学校の準備に追われたり、家族の食事の準備をしながら子育ての愚痴を言ったりと、飾らない姿が共感を集めました。

発信する手段が文章から映像になったことで、よりリアルな辻さんの生活が垣間見えるようになったのも大きかったのでしょう。チャンネル登録者数は190万人を超えています。ママタレントとして広く認知され、逆転評価されるきっかけになったようです」（同）

長女の希空は、17歳で芸能界に足を踏み入れた。今回、親子のツーショット写真を披露したが、この写真は貴重だという。

「当初から、自身のYouTubeでは子どもの顔を隠していた辻さんですが、希空さんが芸能界デビューしてからも、動画やInstagramで顔を見せない状態が続いています。その理由について辻さんは、1月のYouTubeで『ここは希空を見る場所ではない』と説明し、親子で一緒に仕事することも考えていないと明かしたのです。

希空さんには “辻希美の娘” としてではなく、あくまでひとりのタレントとして活躍してほしいのでしょう。ただ、今回は娘が成人を迎えたことで、特別な思いを伝えたかったのかもしれません」（同）

“18年間の苦闘” を乗り越えた辻の思いは、娘にも届いているはずだ。