CONVERSE TOKYOとCLAMP、全8作品にわたるスペシャルコラボレーション 第1弾は『xxxHOLiC』＆『ちょびっツ』
CONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO』は、女性漫画家集団『CLAMP』とのコラボレーションプロジェクトを発表した。CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを順次展開。第1弾として、『xxxHOLiC』『ちょびっツ』の世界をモチーフにしたアイテムが、29日よりCONVERSE TOKYOの各店舗（※御殿場アウトレット店を除く）、各オンラインストアにて発売される。
【写真】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』がグッズに！CONVERSE TOKYOコラボ第1弾
CLAMPは、いがらし寒月氏・大川七瀬氏・猫井氏・もこな氏の4人からなる創作集団。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきた。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げている。
第1弾となる『xxxHOLiC』『ちょびっツ』コラボレーションでは、全6アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、『xxxHOLiC』の象徴的な“蝶”、そして『ちょびっツ』のキャラクター・〈ちぃ〉のトレードマークである“耳”に星のモチーフを掛け合わせた、スペシャルなアイコンを施している。
劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえる。
さらに、アーティスト・河村康輔氏と奥田雄太氏のアートワークを基に、アパレル・アクリルスタンド・シルクスクリーンなど、コレクションの世界観を多面的に楽しめるアイテムが揃う。アパレルは、日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ/スウェット／コーチジャケットの3型を展開し、身にまとう喜びと眺める楽しみを味わえる。雑貨は、星型の連結パーツで繋げてディスプレイできるアクリルスタンドや、物語を閉じ込めたようなシルクスクリーンアートなど、日常にアートの魅力を取り入れられるラインナップに。シルクスクリーンアートは、公式オンラインストア及び店舗にて受注販売が実施される。また、宮下パーク店にて実物の展示が行われる。
■コラボレーションアイテム第1弾
・【CLAMP】『xxxHOLiC』GRAPHIC COACH JACKET 税込3万800円
・【CLAMP】『ちょびっツ』GRAPHIC COACH JACKET 税込3万800円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』GRAPHIC SWEAT 税込1万6500円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』GRAPHIC LONGSLEEVE TEE 税込1万780円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』POUCH CHARM 税込8800円
・【CLAMP】『ちょびっツ』POUCH CHARM 税込8800円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』GRAPHIC ACRYLIC STAND 税込4180円
・【CLAMP】『ちょびっツ』GRAPHIC ACRYLIC STAND 税込4180円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART 税込11万円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART 税込13万2000円
CLAMPは、いがらし寒月氏・大川七瀬氏・猫井氏・もこな氏の4人からなる創作集団。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきた。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げている。
第1弾となる『xxxHOLiC』『ちょびっツ』コラボレーションでは、全6アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、『xxxHOLiC』の象徴的な“蝶”、そして『ちょびっツ』のキャラクター・〈ちぃ〉のトレードマークである“耳”に星のモチーフを掛け合わせた、スペシャルなアイコンを施している。
劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえる。
さらに、アーティスト・河村康輔氏と奥田雄太氏のアートワークを基に、アパレル・アクリルスタンド・シルクスクリーンなど、コレクションの世界観を多面的に楽しめるアイテムが揃う。アパレルは、日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ/スウェット／コーチジャケットの3型を展開し、身にまとう喜びと眺める楽しみを味わえる。雑貨は、星型の連結パーツで繋げてディスプレイできるアクリルスタンドや、物語を閉じ込めたようなシルクスクリーンアートなど、日常にアートの魅力を取り入れられるラインナップに。シルクスクリーンアートは、公式オンラインストア及び店舗にて受注販売が実施される。また、宮下パーク店にて実物の展示が行われる。
■コラボレーションアイテム第1弾
・【CLAMP】『xxxHOLiC』GRAPHIC COACH JACKET 税込3万800円
・【CLAMP】『ちょびっツ』GRAPHIC COACH JACKET 税込3万800円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』GRAPHIC SWEAT 税込1万6500円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』GRAPHIC LONGSLEEVE TEE 税込1万780円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』POUCH CHARM 税込8800円
・【CLAMP】『ちょびっツ』POUCH CHARM 税込8800円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』GRAPHIC ACRYLIC STAND 税込4180円
・【CLAMP】『ちょびっツ』GRAPHIC ACRYLIC STAND 税込4180円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART 税込11万円
・【CLAMP】『xxxHOLiC』『ちょびっツ』〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART 税込13万2000円