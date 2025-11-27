庄司智春 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。妻の“ミキティ”こと藤本美貴（40）が自宅で撮影した庄司の写真と、センス光るツッコミが「面白い」と反響が集まっている。

【写真】ミキティが思わず「右サイドマジで気をつけなよ！」とツッコんだ、庄司智春の姿

　庄司は「写真撮ってあげるって言われたから笑顔でピースしたら　これだもんな…」と残念そうなコメントを添え、ピースサインで笑顔を見せる自身の写真を公開。この姿に藤本から「ハゲてんじゃねーかよ！右サイドマジで気をつけなよ！」と鋭いツッコミを入れられたと伝えた。

　この発言を受けて庄司は「サッカーのアドバイスみたいな事言われた　ふざけんじゃねぇ！でも今日も笑ってる顔が見れたから　良しとするか…」とつづり、笑顔で携帯の画面を見つめる藤本の写真をアップ。仲の良さが伝わる夫婦のひとときを紹介している。

　この投稿に、藤本が「そんな私もボサボサ!!!笑笑笑」と反応、続けて庄司が「え？最高じゃん」、藤本「じゃーいいか！笑」、庄司「そうだよ」とやり取りするなど、コメント欄でも仲むつまじい姿をのぞかせた。

　2人のやり取りに、ファンからは「面白いです」「右サイド　マジサッカー以外で聞かない　サイコーww」「藤本監督ナイス」「なんなんだこの素敵な投稿は」「いいなー　こういうのが一番幸せ」「庄司の女、艶々ピカピカで幸せそうじゃねぇか」「仲良し夫婦すぎる　ラブラブ」などと、仲の良さに反響が集まっている。