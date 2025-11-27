桜島の南岳山頂火口で27日午後2時40分に噴火が発生し、噴煙が火口から1000mの高さまで上がり、中量の噴煙が東に流れました。

桜島降灰予報（定時）

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。

２７日１５時から２８日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２７日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ １０ｋｍ

▼２７日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） １８０ｋｍ １０ｋｍ

▼２７日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １８０ｋｍ １０ｋｍ

▼２８日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ ９ｋｍ

▼２８日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １５０ｋｍ ９ｋｍ

▼２８日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １２０ｋｍ ７ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、大崎町、志布志市、東串良町、肝付町、錦江町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、日南市、串間市、三股町

