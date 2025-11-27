天津市内の就業ステーションで、求職者（左）にサービスを提供する職員。（天津＝新華社配信）

【新華社天津11月27日】中国天津市には、人力資源・社会保障部門が設立した「就業ステーション」が130カ所あり、これまでに計500回以上の求人イベントを開催している。失業者や就業が難しい人などを中心に延べ5万5千人が利用し、約5千人が仕事を見つけることができた。

市人力資源・社会保障局就業促進処の黄治斌（こう・ちひん）副処長は、就業ステーションの目的を「失業者や就業が難しい人たちの安定した就労と収入増を支えることにある」と説明。住民が気軽に足を運べる「家の近くのサービス拠点」として機能させ、便利で効率的な就業支援を求める人々のニーズに応えていくと述べた。

就業ステーションは街道（基層行政区）や産業パーク、一部の大学にも設けられ、求職者が徒歩や公共交通を使って15分ほどで行ける場所にある。求人情報の集約、制度手続き、技能向上、創業支援など幅広いサービスを提供し、企業経営者や熟練技術者を講師として招いて利用者の体験向上を図っている。

黄副処長は、今後もステーションの機能を充実させ、求職者の「職探し」という切実なニーズに応えていく考えを示し「政策を伝える窓口、技能向上の場、創業の交流拠点にしていく。支援を必要とする求職者や企業に温かみのあるサービスを実感してもらいたい」と語った。（記者/栗雅婷）