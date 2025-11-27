ゴンチャから「あまおう」を贅沢に使ったデザートティーの販売がスタート！甘酸っぱくジューシーなドリンクは見逃せない。
ゴンチャは、2025年11月27日から期間限定で、「あまおうホリデー」を販売しています（一部店舗を除く）。
あまおう尽くしのホリデードリンクが登場
今年はティーエードが新登場し、ミルクティー、ホットと合わせて全3種に。さらに、あまおうの香りが広がる「あまおう和紅茶」も季節のおすすめティーとして販売が始まったほか、「いちごのフィナンシェ」も加わった華やかなラインアップです。
・あまおうホリデー ミルクティー（ICED/M）
芳醇な「あまおう和紅茶」にゼリーと濃厚なソースを合わせ、果肉の食感まで楽しめる華やかなミルクティーです。甘酸っぱさとミルクのコクが調和した、ごほうび感のある一杯。
価格は670円。
・あまおうホリデー ティーエード（ICED/M）
「あまおう和紅茶」に、果肉入りソースとゼリーを合わせたフルーツティー。あまおうの魅力を存分に堪能することができます。
価格は670円。
・HOTあまおうホリデー クリーミー ミルクティー（HOT/S）
まろやかな「あまおう和紅茶」にあまおうソースを加え、ミルクフォームを重ねたホットドリンク。寒い冬に嬉しい温かさと、香り豊かな濃厚な味わいを楽しめます。
価格は640円。
いずれも追加トッピングは2つまで可能です。
・あまおうゼリー
福岡県産あまおうピューレとストロベリー果肉が入ったゼリーで、甘い香りとジューシーな味わいが特徴。「アールグレイティー」や、「チョコレート ミルク＋ミルクフォーム」によく合うのでおすすめです。
価格は90円。
・いちご フィナンシェ
いちごの甘酸っぱい香りがやさしく広がるフィナンシェ。生地のしっとりとした食感と、シュガーコーティングのシャリシャリ食感のコントラストも楽しめます。
価格は220円。
季節のおすすめティー
その時にしか味わえない上質なお茶を、"季節のおすすめティー"として販売しているゴンチャ。
今回は、大粒でみずみずしい「あまおう」の甘酸っぱい香りがやさしく広がる、まろやかな味わいの和紅茶です。
ストレートティーのほかにも、コクのあるまろやかなミルクティーとアーモンドの香ばしさがやさしく香るアーモンドミルクティーの3種があります。
・あまおう和紅茶 ストレートティー
ICEDの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円、Lサイズ430円
HOTの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円
・あまおう和紅茶 ミルクティー
ICEDの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円、Lサイズ580円
HOTの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円
・あまおう和紅茶 アーモンドミルクティー
ICEDの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円、Lサイズ630円
HOTの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円
いずれも追加トッピングは3つまで可能です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部