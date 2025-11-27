ゴンチャから「あまおう」を贅沢に使ったデザートティーの販売がスタート！甘酸っぱくジューシーなドリンクは見逃せない。

ゴンチャは、2025年11月27日から期間限定で、「あまおうホリデー」を販売しています（一部店舗を除く）。

あまおう尽くしのホリデードリンクが登場

今年はティーエードが新登場し、ミルクティー、ホットと合わせて全3種に。さらに、あまおうの香りが広がる「あまおう和紅茶」も季節のおすすめティーとして販売が始まったほか、「いちごのフィナンシェ」も加わった華やかなラインアップです。

・あまおうホリデー ミルクティー（ICED/M）

芳醇な「あまおう和紅茶」にゼリーと濃厚なソースを合わせ、果肉の食感まで楽しめる華やかなミルクティーです。甘酸っぱさとミルクのコクが調和した、ごほうび感のある一杯。

価格は670円。

・あまおうホリデー ティーエード（ICED/M）

「あまおう和紅茶」に、果肉入りソースとゼリーを合わせたフルーツティー。あまおうの魅力を存分に堪能することができます。

価格は670円。

・HOTあまおうホリデー クリーミー ミルクティー（HOT/S）

まろやかな「あまおう和紅茶」にあまおうソースを加え、ミルクフォームを重ねたホットドリンク。寒い冬に嬉しい温かさと、香り豊かな濃厚な味わいを楽しめます。

価格は640円。

いずれも追加トッピングは2つまで可能です。

・あまおうゼリー

福岡県産あまおうピューレとストロベリー果肉が入ったゼリーで、甘い香りとジューシーな味わいが特徴。「アールグレイティー」や、「チョコレート ミルク＋ミルクフォーム」によく合うのでおすすめです。

価格は90円。

・いちご フィナンシェ

いちごの甘酸っぱい香りがやさしく広がるフィナンシェ。生地のしっとりとした食感と、シュガーコーティングのシャリシャリ食感のコントラストも楽しめます。

価格は220円。

季節のおすすめティー

その時にしか味わえない上質なお茶を、"季節のおすすめティー"として販売しているゴンチャ。

今回は、大粒でみずみずしい「あまおう」の甘酸っぱい香りがやさしく広がる、まろやかな味わいの和紅茶です。

ストレートティーのほかにも、コクのあるまろやかなミルクティーとアーモンドの香ばしさがやさしく香るアーモンドミルクティーの3種があります。

・あまおう和紅茶 ストレートティー

ICEDの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円、Lサイズ430円

HOTの価格：Sサイズ290円、Mサイズ340円

・あまおう和紅茶 ミルクティー

ICEDの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円、Lサイズ580円

HOTの価格：Sサイズ440円、Mサイズ490円

・あまおう和紅茶 アーモンドミルクティー

ICEDの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円、Lサイズ630円

HOTの価格：Sサイズ490円、Mサイズ540円

いずれも追加トッピングは3つまで可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部