竹中工務店「宇宙のくらしをつくる建築展」12月10〜14日に開催　宇宙生活の技術や取組みを紹介

建設大手の竹中工務店は、「宇宙のくらしをつくる建築展｜Lunar Architecture by TAKENAKA」を、2025年12月10日（水）から14日（日）まで東京都港区の建築会館ギャラリーで開催します。月面探査最初期の無人探査ロボットや月面ベースキャンプ、民間スペシャリストのための長期運用滞在施設など、宇宙での建築とその暮らしを支える技術を紹介する展示会です。

同社は2023年に、宇宙建築に関する社内横断組織「宇宙建築タスクフォース（TSX：Takenaka Space eXploration）」を立ち上げ、学術機関や企業と協力しながら、月面居住インフラや宇宙農場システムなどの研究・開発に取り組んでいます。同社は、過酷な宇宙環境においても人々がより快適に暮らせること（宇宙QOL）の向上を目指し、建築やコミュニティの計画・設計を進めていると説明しています。

展示内容

竹中工務店の発表によると、本展示会ではTSXの取り組みを象徴する以下のコンセプトが紹介されます。

小型群ロボット

単純な構造の小型ロボットが複数の群を形成し、自分たちの電力や通信を確保する中継ステーションを運搬しながら探査を続ける「小型群ロボット」を展示します。会場では、実際に稼働するロボットたちの様子を見ることができるとしています。

（内閣府ムーンショット型研究開発制度・國井プロジェクト）

短期滞在モジュール

月に人が滞在するためのベースキャンプとして構築すべき、最小限の構造物を素早く設営する「展開式着床機構」の研究開発に参画しているといいます。2〜4人の宇宙飛行士が狭い閉鎖空間で生活できる滞在モジュールについて、竹中工務店は内部設計や設備設計、高密度緑化（植栽）計画を担っているとしています。

（国交省スターダストプログラム宇宙無人建設革新技術開発、東京大学・佐藤淳研究室と協業）

長期運用モジュール

宇宙飛行士だけでなく、建設業者や研究者といった民間スペシャリストが月を訪れる未来を見据え、40人規模で長期運用する滞在モジュールを計画しているといいます。JAXA宇宙探査イノベーションハブの「次世代探査コンセプト検討」ハビテーション領域への参加や、宇宙QOLに配慮した居住空間をTSX独自で検討していることも紹介されています。

ルナタワー／ルナドーム

単体の滞在モジュールが完成した先には、「月面のまちづくり」が始まると想定しています。円形フレームを組み合わせた鉛直構造物「ルナタワー」を構築し、長期居住のためのインフラとする構想に加え、クレーターや縦孔の内部には滞在拠点・研究拠点となる大型空間「ルナドーム」をつくり、安全に活動できる環境を整える構想が示されています。

宇宙関連技術のパネル展示

このほか、竹中工務店が保有する関連技術についてもパネル展示が行われます。国際宇宙ステーション（ISS）で実証実験を行った宇宙農場システムの構築、健康建築を目指す「健築®」、生体情報と位置情報を活用した空間評価ツール「GISTA®」、デジタル視覚技術による空間シミュレーション技術「visiMAX®」など、地上と宇宙の両方で有用な技術を紹介するとしています。

展示会概要

開催期間：2025年12月10日（水）〜12月14日（日）開場時間：10時00分〜18時30分（最終日のみ17時まで）開催場所：建築会館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20 1階）入場料：無料（事前予約制、オンラインでの事前申し込みが必要） ￼開催案内：宇宙のくらしをつくる建築展（PDFファイル）予約サイト：Peatix（https://tsx-lunar-arch.peatix.com/）

宇宙開発の進展に伴い、「月でどう暮らすか」「宇宙での生活環境をどう設計するか」というテーマへの関心が高まるなか、建築の視点から宇宙居住を具体的にイメージできる貴重な機会となりそうです。

【▲ 参考画像：竹中工務店が公開している「宇宙建築グランドデザイン」のイメージ図です。月面ベースキャンプからルナタワー、ルナドームまで、月面でのくらしを支える建築コンセプトが一枚に描かれています（Credit: 竹中工務店）】

編集／sorae編集部

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）

