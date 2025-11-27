はるな愛「今までで1番大きくて長い」衝撃のつけまつ毛姿「誰かと思った」「似合うのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】タレントのはるな愛が11月25日、自身のInstagramを更新。長いつけまつ毛姿を披露し、話題になっている。
【写真】53歳ニューハーフタレント「誰かと思った」衝撃のつけまつ毛姿
はるなは「いよいよゲネプロ！！！」とつづり、舞台「TRAIN TRAIN TRAIN」の本番用メイクを施した姿を公開。「メイク完了 今までで1番大きくて長いつけまつ毛！！！」とコメントし、目元がとてもはっきりとしたメイク姿を投稿している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「誰かと思った」「綺麗すぎる」「衝撃的なのに似合うのすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
