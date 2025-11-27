大胆ラブシーン話題のドラマ、切ないハグに「ドキッとした」「どうなるんだろう」の声【橘くん抱いてください！】
【モデルプレス＝2025/11/27】俳優の柊太朗とモデルで女優の久保乃々花が出演するDMM TVドラマ「橘くん抱いてください！」（毎週木曜25時15分最新話更新予定）の第8話が、20日に配信された。ハグシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】イケメン俳優＆美人女優、ベッドで密着
人気TL作品「橘くん抱いてください！ハジメテの相手は同僚王子！？」（原作：ふどのふどう／ぶんか社）を実写ドラマ化した本作は、女性ばかりの環境で育ち、男性が苦手なOL・中堂すみれ（久保）と憧れの同僚・橘孝太郎（柊太朗）による、甘く切ないオトナの胸キュンが詰まったラブストーリー。
恋愛経験がないことに悩み婚活に挑むも、緊張から相手と上手く話せず撃沈する日々を過ごしていたすみれ。そんな彼女は、職場で唯一話せる同僚・橘に「せめて一度だけ」と一夜を願う。密かにすみれに想いを寄せていた橘は「恋人になってくれるなら」と条件を出すが、すみれはそれを“女性からのアプローチを避けるために恋人のフリをしてほしい”ということだと勘違いしてしまうのだった。
恋人同士のフリをしながらも、徐々に惹かれ合っていくすみれと橘。体を重ねる度に、その想いは高まるばかりで、橘はすみれに本心を聞こうとするも勇気が出ず「なんでもない」と優しくハグをした。
そんなある日、後輩の柿崎（井本彩花）から呼び出されたすみれは「橘さんと別れてほしい」と告げられる。初めて現れた恋のライバルに戸惑いながらも、すみれは橘への想いをはっきりと伝え、柿崎と向き合う。真っ直ぐな柿崎の気持ちに触発されたすみれは、自分もきちんと想いを伝えようと決意。来る橘の誕生日に、手作りのケーキで「偽りの恋」に終止符を打ち、本当の気持ちを告げる覚悟を決めるのだった。
2人の本気の恋の始まりに、視聴者からは「橘くんのハグが切ない…」「2人とも無事に想いが通じ合いますように」「ドキッとした」「どうなるんだろう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
