乃木坂46キャプテン梅澤美波、“副キャプ”菅原咲月の存在は「心の安定に」1年間で感じた変化とは グループの未来も語る【「ビリヤニ」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/27】【40thシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）インタビュー後編】
乃木坂46の5期生・菅原咲月（すがわら・さつき／20）がグループの副キャプテンに就任してから約1年。キャプテンを務める3期生・梅澤美波（うめざわ・みなみ／26）から見た、菅原の副キャプテンの姿とは？グループの未来についても聞いた。
― 菅原さんが副キャプテンに就任してから約1年が経ちますが、梅澤さんから見て、菅原さんの副キャプテンとしての姿はいかがですか？
梅澤：頑張って何かをしてあげたいという気持ちが常に伝わってくるところが可愛いですし、日々すごく視線を感じるんです（笑）。
菅原：梅さんのこと見てるのバレてたんですか…！恥ずかしい（笑）。いつも目が合うなとは思っていました（笑）。
梅澤：（笑）。リハーサルのときなどに視線を感じるのですが、多分「梅さんは今どういう行動をしているんだろう」とか、何かを思って私のことを見てくれているんだろうなと思います。吸収しようとしてくれているのが伝わってきます！色々なことをやってくれているし、してくれようとしてくれているけど、もう十分すぎるくらい立派な副キャプテンです。私にとって副キャプテンの存在は心の安定になっています。
― 副キャプテンに就任したばかりの頃と比べて、変化は感じていますか？
梅澤：就任したばかりの頃は戸惑いがあったと思います。私もそうだったのですが、何をしたら良いかわからないし、どういう立ち回りをしたら良いかもわからないので、難しかったのではないかなと。でも、今年の夏のツアーから役割を少しずつ分けたいと思って、MCをやってもらったりもしていたので、そういう機会から色々と見えてきたのか、最初の頃よりも立派になったなと感じています。
― 菅原さんは、梅澤さんのどんな姿を吸収してきましたか？
菅原： 梅さんからは全部吸収していきたいんです。MCを一緒にやらせてもらう機会も増えて、臨機応変に対応している梅さんの姿にも刺激を受けました。梅さんの言葉はすごく刺さるので、ライブの映像を見返して、梅さんの言葉を聞き返したりもしています。
― グループの歴代キャプテンにもそれぞれ色と個性がありましたが、お2人はお互いにどんなキャプテン・副キャプテンだと思いますか？
梅澤：咲月は「いじられ副キャプテン」（笑）！これって、すごく愛があることなんです。咲月は同期の中でもいじられキャラだと思うのですが、咲月の懐が深いからこそみんながいじれるし、みんなが構いたくなるということは、すごく愛されているということ。それって、素敵なことだなと思います。キャプテン・副キャプテンはきっちりしすぎていても難しいというか、グループの雰囲気にも影響するので、みんながいじりたくなるような、可愛らしい副キャプテンというのが良いところだと思います。
菅原：嬉しいです！梅さんは…本当に「乃木坂46の柱」だと思います。いつも真っ直ぐ、凛とした姿で立ってくださっている姿に憧れますし、強さの中にほんの少しだけ弱さを感じる瞬間もあります。副キャプテンとして、そんな梅さんを少しでも支えられる存在になりたいです。
梅澤：強そうに見えるけど実は弱さもある…“猗窩座”だ！
菅原：「鬼滅の刃」で例え始めちゃった（笑）。
梅澤：弱さもあるというと、私は木の柱かもしれない（笑）。木の柱は倒れるかもしれないし、切られるかもしれないから、危ういもんね（笑）。これからはコンクリートの柱になります！
― 最後に、2026年のグループとして目標と、個人としての目標をそれぞれ教えてください。
梅澤：来年1月14日には、約7年振りとなるオリジナルアルバム「My respect」を発売するので、まずはこのアルバムを、グループとして原点回帰できるような作品にしたいです。タイトルが「My respect」なので、乃木坂46に対するリスペクトを込めて制作したいことはもちろん、改めて「乃木坂46らしさってなんだろう」と考えたり、今の時代だからこそ私たちができることを発信したりして、“絶対的存在”であれるようなグループでいたいなと思っています。個人としては、とにかく楽しんで、後輩ちゃんたちが伸び伸びと活動できるグループを作り続けることが目標です。
菅原：乃木坂46としては、唯一無二の存在であり続けたいです。これからも乃木坂46にしかできないことを続けていきたいですし、乃木坂46にしかできないことを突き詰めていきたいです。私たち5期生はアルバムの参加自体も初めてなので、加入から4年が経って、初めてのことを経験できることも楽しみです。個人としても、やりたいことはたくさんありますが、私はあまり語らないタイプなので…（笑）。
梅澤：語りなさい（笑）。
菅原：（笑）。まだ言葉にする機会が少ないので、2026年はやりたいことをたくさん言葉にしていくことが目標です！言霊は絶対あると思うので、グループとしても個人としても、やりたいことを発信していって、叶えたいと思います。
― ありがとうございました！
梅澤：炭酸ガスが出る化粧水を使っています！顔に吹きかけるだけなので楽ですし、肌悩みに合った化粧水があるので、肌の状態に合わせて使えるのもお気に入りです。朝使うと引き締まってスッキリしますし、少し冷たいので目覚めます！
菅原：朝にマッサージをすることを意識しています。朝は浮腫みが気になるので、浮腫みを解消できるような、耳にかけるゴムを愛用しています。普段は井上和や岡本姫奈など、美容に詳しいメンバーから教えてもらうことが多いです！
PHOTO：矢沢隆則
乃木坂46にとって通算40枚目のシングル「ビリヤニ」。表題曲は、6期生・瀬戸口心月と矢田萌華が初のWセンターを務め、フロントには4期生の遠藤さくらと賀喜遥香が立つ。アンダー楽曲「純粋とは何か？」では、5期生の五百城茉央がセンターを務める。
生年月日：1999年1月6日／血液型：A型／星座：やぎ座／身長：170cm／乃木坂46のキャプテン
生年月日：2005年10月31日／血液型：A型／星座：さそり座／身長：158.5cm／乃木坂46の副キャプテン
