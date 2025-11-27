【日本一かわいい高校生候補】敗者復活枠：ゆめな＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/27】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第15回は、敗者復活枠：ゆめなさんのインタビューを届ける。
出身：香川県
学年：2年生
誕生日：5月10日
MBTI：ENFJ
趣味：食べること、寝ること、喋ること、踊ること
特技：早口言葉、ダンス、日本舞踊
好きな食べ物：カルボナーラ、梨
嫌いな食べ物：ねぎ
好きな言葉（座右の銘）：変わりたいなら自分で変われ
最近ハマっていること：カロリーオフデザート
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
過去に「JCミスコン」「中一ミスコン」のファイナリストに選んでいただきましたが、残念ながら受賞することが出来ず、人生で1番悔しい思いをしました。その時の悔しさをバネに、今度こそは絶対憧れの「女子高生ミスコン」を通して活躍できるような人になりたい！と強く思い参加することを決意しました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
最後まで諦めずに頑張れるところ。どんな時も明るいところ。よく喋れるところ（笑）。
― 憧れの有名人はいますか？
増田彩乃さん（CUTIE STREET）、大平ひかるさん、森香澄さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
「JCミスコン」が私の人生にとって1番大きな刺激を与えてくれました。受賞はできずに終わってしまったのですが「絶対に可愛いくなってみせる！」と、そこから垢抜けや自分磨きに力を入れてきました。 でも目標ややりたいことが分からなくなり、全部中途半端で上手くいかない時期もありました。 今回、再挑戦するにあたって自分の1番やりたかったことに気付かせてくれたのが今のミスコンです。ミスコンのおかげでまた夢や目標ができました。
― 将来の夢を教えてください。
モデル、アイドル、タレント、MCなどマルチに活躍できる人！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
とにかく最後まで諦めないこと！チャンスはいつ舞い込んでくるか分かりません。絶対に逃さないという強い気持ちを持つことが何よりも大切だと思います。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
