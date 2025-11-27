川崎市川崎区扇島の首都高湾岸線で２０２０年８月、時速２００キロ超で走行して車に追突し、夫婦２人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死など）に問われた東京都江戸川区、会社役員彦田嘉之被告（５５）の裁判員裁判の初公判が２５日、横浜地裁（足立勉裁判長）であった。

彦田被告は「制御困難な速度で車線変更したり、妨害目的で運転したりした事実はありません」などと述べ、起訴事実を否認した。

検察側は冒頭陳述で、彦田被告がポルシェの性能を助手席の長男に見せて驚かせようなどと考え、速度を上げたと指摘。８０キロ規制の道路で２００〜２６８キロで走行したとし、「制御不能な速度で、他の車の安全な走行を妨害した」などと主張した。

弁護側は過失運転致死罪の成立は認める一方、彦田被告は高速度を出しながらも安定した走行をしており、前方のトラックをかわすために車線変更し、妨害目的もなかったと主張。「危険運転致死罪の適用は認められない」と訴えた。

起訴状などでは、彦田被告は時速約２００キロ超で運転し、車線変更したトラックをかわそうと隣の車線に移ったところ、乗用車に追突してガードレールに衝突させ、東京都江戸川区の夫婦を死亡させたとされる。

検察側は起訴時、危険運転致死罪の要件のうち「妨害目的」を適用。同罪が認められない場合の予備的訴因として過失運転致死罪を加え、主位的訴因を危険運転致死罪の「制御困難な高速度」とした。