伊藤英明主演「ドンケツ season2」1話無料公開決定 神奈川県警察コラボポスター＆場面写真も解禁
【モデルプレス＝2025/11/27】11月28日0時よりDMM TVにて独占配信される俳優の伊藤英明が主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「ドンケツ season2」の第1話が、公式YouTubeにて無料公開決定。あわせて、神奈川県警察とのコラボポスターと、1話・2話の場面写真が解禁された。
【写真】50歳俳優、驚愕の「逆立ち腕立て」シーン
◆「ドンケツ season2」公式YouTubeで1話無料公開決定
腕力だけが自慢のドンケツヤクザ、ロケマサ。物語は敵対する月輪会・月暈組の野江谷派・暁月組へのダンプカーでのカチコミで逮捕に至った前シーズンの一週後からスタート。実刑の場合10年の禁錮は免れないロケマサとチャカシンと極道を目の敵とする佐藤による一触即発の取り調べが行われる中、孤月組・ロケマサのその「漢気」に惚れ込んだ関西天豪会の平山（ゲンコ）が動き出す。ロケマサの不在で絶体絶命の孤月組と野江谷の思惑、そして十五夜組の暗躍が交錯する第1話と2話は、11月28日0時から配信スタート。さらにDMM TV公式YouTubeにて1話の無料公開も配信と同タイミングで開始される。
◆「ドンケツ season2」神奈川県警察とのコラボポスター解禁
アウトローの世界を描いた本作だが、その作品に漲る「漢気」が神奈川県警察を動かし、今回コラボレーションが実現。ロケットランチャーを背負いこちらを睨むロケマサのキービジュアルに添えられた「いろんなやつが電話してくる？サギじゃ！撲滅じゃ！」の文字。インパクト抜群の一度見たら忘れられないコラボポスターが解禁された。このコラボポスターは12月1日より神奈川県内の約1000カ所にて掲出される予定だ。
さらに、今夜配信開始の第1、2話から場面写真も到着。留置場内での生活だからといって時間を持て余すような過ごし方は一切しないロケマサの、驚愕の「逆立ち腕立て」のワンシーン、そして“あの映画ヒーロー”さながら赤いバンダナを頭に巻き、爆発を背に、腹をすかせた肉食動物が獲物を見つけたかのような恐ろしい笑みを見せる場面、さらには砕けた雰囲気の中、華月組の村松（眞島秀和）とともに酒を酌み交わし豪快に笑うロケマサの姿が収められている。
ただただ本能のままに撃つ、鍛える、飲む、笑う、その姿はまさに人間。ひたすら真っ直ぐに生きる「漢が惚れる男」なのだ。そして世の男たちの熱狂は数字にも表れ、「ドンケツ」前シーズンの配信動画（YouTube1話）視聴者の約93％が男性という結果も明らかになった。
◆伊藤英明主演「ドンケツ season2」
原作者たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。ドンケツとは、九州最大の極道組織月輪会（がちりんかい）、その中でも武闘派で鳴らす孤月組（こげつぐみ）で最強と恐れられるヤクザ・沢田政寿の物語で、実写化として4月25日に配信が開始されると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に、原作からそのまま飛び出したかと思うほどの忠実なキャラクターの再現度や熱演が多方面で話題を呼んだ。
season2ではその速水が所属する関東最大の極道組織である無双山一家を巻き込んで、ロケマサたち“はぐれ月”と因縁の相手・野江谷率いる“月暈組”の抗争も北九州から日本全国規模への一大抗争にまで激化。極まる警察との対立、また謎の組織までもが動き出し、死者も発生するほどの地獄絵図に。格闘シーンやガンアクションなど、すべてにおいてパワーアップした激しい抗争シーンも見どころだ。（modelpress編集部）
◆配信スケジュール／全6話
2025年11月28日（金）1話＆2話
12月5日（金）3話
12月12日（金）4話
12月19日（金）5話
12月26日（金）6話
