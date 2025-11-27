IVEガウル、ベッドでのキャミワンピ姿が話題「無防備で可愛い」「反則レベルの透明感」
【モデルプレス＝2025/11/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が11月26日、自身のInstagramを更新。白いキャミソールワンピースでベッドに横たわる姿を披露し、話題となっている。
【写真】人気K-POPアイドル「無防備で可愛い」話題のキャミワンピ姿
ガウルは、レースが美しい白いキャミソールワンピースを着用した写真を複数枚投稿。ベッドに横たわり眠ったように目を閉じているショットや、ドレッサーの前に座りこちらを振り返るショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛い妖精」「おとぎ話のお姫様みたい」「無防備で可愛い」「反則レベルの透明感」「天使が舞い降りた」「とても似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
