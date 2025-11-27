静岡市役所清水庁舎の移転を巡り、26日、難波市長が防災機能などについて市議会に説明しました。「議会への情報共有」について市議が不満を漏らし紛糾する場面もありました。



（共産党 内田議員）

「こういう大事な問題は、いきなり記者会見もいいですけど、こういう話がありますぐらいはしてもよかったのでは」



（静岡市 難波市長）

「議会への説明のタイミングですけど、私は何ら問題ないと思っているので見解の違いだと思います」





26日、難波市長が市議会に対して行った「静岡市役所 清水庁舎」についての説明会。市は、清水庁舎を清水駅東口に移転･新築する方針を固め、「新庁舎移転後」の防災面での役割や被災確率について、これまで「市民説明会」と「記者説明会」を開いて情報共有していました。そうした中、26日、議会に対する説明の場が設けられましたが、ベテラン市議からは、「議会への説明が遅い」と指摘する声があがりました。（自民党 鈴木市議）52:08「市民に対して記者会見で発表することを優先していますが、（市議は）市民の代表として議会に来ている。あれはどうなっているのと聞かれたときに分かりませんと。そんなことはできないんですよ」（静岡市 難波市長）「1週間も2週間も説明しないならともかく、議会に説明したいと時間を取ってきょうになっている。なぜ、きのうの次の日だったら悪いんですか、私はまったくそう思っていません」清水庁舎の「移転・新築案」については、今後、市議会で議論したのち、2025年度中に正式決定する見通しです。