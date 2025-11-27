25日に行われた日米首脳の電話会談でトランプ大統領が高市総理に“台湾に関する発言のトーンを和らげ、中国を挑発しないよう助言した”との一部報道について、木原稔官房長官はこれを否定しました。

【映像】木原官房長官「そのような事実はない」発言（実際の映像）

これはアメリカのウォールストリート・ジャーナルが当局者の話として報じたものです。

27日午後の記者会見で木原官房長官は「日米首脳電話会談において両首脳は、日米同盟の強化やインド太平洋地域が直面する情勢や諸課題について幅広く意見交換を行い、その中でトランプ大統領からは今般行われた米中首脳会談を含む最近の米中関係の状況につき説明がありました。また両首脳は現下の国際情勢のもとで日米間の緊密な連携を確認しました。トランプ大統領からは、トランプ大統領自身と高市総理とは極めて親しい友人であり、いつでも電話をしてきてほしい、そういった発言もありました」としたうえで、「それ以上の会談の詳細は外交上のやり取りであり差し控えますが、ご指摘の記事の中に、『トランプ大統領から台湾の主権に関する問題で中国政府を挑発しないよう助言』との記述がありますが、そのような事実は無い点は明確にしておきます」と報道を否定した。

午前の会見でこの記事に関する質問が出た時に否定しなかったが、午後になって否定したことについては「その後この記述について、多くの照会が政府になされ、そのことを受けて、そのような事実はないということを明確にする必要があるだろうと判断しました」と説明した。

事実ではないということについてウォールストリート・ジャーナルに申し入れを行ったということです。（『ABEMA NEWS』より）