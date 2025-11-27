ドルに買戻し、ユーロドル、ポンドドルは前日比マイナス圏に＝ロンドン為替



ロンドン序盤に向けて、ドル買いが優勢になっている。ユーロドルは1.1586レベル、ポンドドルは1.3231レベルなどに本日の安値を更新している。いずれも前日ＮＹ終値（1.1595、1.3241）を下回っている。



ドル円は156.30付近へと下げ渋っているが、前日ＮＹ終値156.47よりはドルや市・円高水準にとどまっている。



前日までのドル安の流れに調整が入る格好となっている。きょうは米感謝祭のため米株式・債券市場は休場となっている。



USD/JPY 156.26 EUR/USD 1.1587 GBP/USD 1.3236

