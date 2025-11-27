元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、タイトミニワンピで美脚スラリ「理想のスタイル」「眼福すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/27】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが11月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「悶絶級」ボディライン際立つタイトミニワンピ姿
竹中は「おはよう」とつづり、担当しているラジオ番組「華華天国」（毎週月〜金、14時30分〜）の出演日だと報告。「リスナーさんに会えるるるるるーーー」という喜びのコメントとともに、美しい脚がのぞくタイトなミニワンピース姿を披露している。
この投稿には「脚綺麗すぎ」「惚れる」「ミニワンピ似合ってる」「悶絶級」「理想のスタイル」「眼福すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
