ラブリ、36歳誕生日に第2子妊娠発表 ふっくらお腹も披露「5ヶ月の安定期に入りました」
【モデルプレス＝2025/11/27】モデルのラブリ（36）が20日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを発表した。
【写真】第2子妊娠・36歳美人モデル、ふっくらお腹披露
ラブリは「本日36歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます」と誕生日の祝福に感謝。続けて「そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と報告した。
「5歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人目の子はどんな景色を見せてくれるのだろう」と子どもへ思いを馳せ、「この大きな命をきっかけに、PodcastとYouTubeチャンネル『okan is me（オカンイズミー）』を立ち上げることにしました」とチャンネル開設も発表した。
投稿された写真には、フォトグラファー・217…NINA氏（＠photoby217）が撮影したふっくらとしたお腹を支えるラブリの姿が収められている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産した。白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなどの活動も行っている。（modelpress編集部）
