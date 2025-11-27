中村ゆりか、膝上ニットワンピから美脚見せ「思わず二度見」「色白でスタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の中村ゆりかが11月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリと見えるニットワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ミニスカワンピ姿
中村は「2026年カレンダーゲットできたかな？」とつづり、写真を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つノースリーブ姿や、美しい脚がチラリと見えるニットのミニワンピース姿などを披露した。
この投稿に、ファンからは「ビックリする可愛さ」「思わず二度見」「色白でスタイル抜群」「美しい」「肌がきれい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中村ゆりか、ミニワンピから美脚チラリ
◆中村ゆりかの投稿に反響
