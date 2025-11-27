阪神の佐藤輝明内野手がＭＶＰを獲得した。広い甲子園で４０本塁打を放ち、打点と２冠を獲得。初めてゴールデングラブ賞を獲得するなど、守備での貢献も際立ち、２年ぶりのリーグ制覇に貢献した。

２７日に行われたＮＰＢアワードでその得票数が明らかになったが、興味深いデータがあった。２位の石井大智投手、３位の村上頌樹投手といずれも２０２０年度ドラフトで指名された選手たち。阪神ファンの間で「神ドラフト」と称された選手たちがトップ３を独占していた。

内訳は同年ドラフト１位の佐藤輝が１３０８点でＭＶＰ、同年ドラフト８位の石井が４１４点で２位、そしてドラフト５位の村上が４０６点で３位。村上は１８年ぶりのリーグ制覇を果たした２０２３年にＭＶＰを獲得しており、同一年ドラフトから複数人のＭＶＰが出たのはかなりレアケースだ。この日行われたゴールデン・グラブ賞でも佐藤輝、村上、中野の３人が獲得した。

２０１８年オフ、現畑山統括スカウトが就任して以降、「補強ポイントに沿って選手を指名していく。チームに必要な選手を」との方針が今も明確に残っている阪神。２０年度ドラフトでは即戦力左腕の早大・早川を獲得するか、それとも左の長距離砲の近大・佐藤輝を獲得するか。意見が分かれる中、畑山統括ら編成部は佐藤輝の獲得を主張。それは「福留が引退して、左打者でロングを打てる選手が必要になる」という分析のもと、先発左腕よりも左の長距離打者が必要と判断したためだ。

２位では先発左腕の伊藤将司投手を指名。さらに６位で中野拓夢内野手、７位で高寺望内野手と多くの選手が現在、１軍で活躍している。野手陣、投手陣を見渡してもほとんどがドラフトで獲得した選手たち。２年前に優勝した際、畑山統括スカウトは「本当にスカウト冥利に尽きる。スカウト全員が報われた」と語っていた。

来季は球団史上初の連覇へ−。今秋ドラフトでは藤川監督が「１年前から決めていた」と明かした立石を指名し、見事にクジを引き当てた。右打ちの内野手、将来の４潘候補が加わる中でどうチームが変わっていくか、興味深いシーズンになりそうだ。