2026年1月9日より日本公開される『コート・スティーリング』のキャラクターポスター 8種が公開された。

『ブラック・スワン』などを手がけたダーレン・アロノフスキー監督の新作となる本作は、メジャーリーガーの夢に挫折し、現在はいち野球ファンとなった若者を描いたアクションクライムムービー。タイトルの“コート・スティーリング”は「盗塁失敗」を意味する野球用語で、広い意味では「チャンスを掴もうとして失敗すること」を指す。

主人公・ハンクを演じるのは『エルヴィス』のオースティン・バトラー。さらに、主人公ハンクを手助けする刑事役を『Ray／レイ』のレジーナ・キング、恋人イヴォンヌ役を『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のゾーイ・クラヴィッツ、ハンクの災いの発端となるアパートの隣人ラス役を『ラストナイト・イン・ソーホー』のマット・スミス、ハンクを目の敵にするマフィア陣を『ドント・ルック・アップ』のリーヴ・シュレイバーや『ジュラシック・ワールド』のヴィンセント・ドノフリオ、ラッパー“バットバニー”ことベニート・マルティネス・オカシオらがそれぞれ演じる。

舞台は1998年、ニューヨーク。メジャーリーグのドラフト候補になるほど将来有望だったものの、運命のいたずらによって夢破れた若者・ハンク。現在はバーテンダーとして働きながら、恋人のイヴォンヌと平和に暮らしていたある日、変わり者の隣人・ラスから突然ネコの世話を頼まれる。親切心から引き受けたのもつかの間、街中のマフィアたちが代わる代わる彼の家へ殴り込んでは暴力に任せて脅迫してくる悪夢の日々が始まった。やがてハンクは、自身が裏社会の大金絡みの事件に巻き込まれてしまったことを知る。しかし、警察に助けを求めながら戦々恐々と逃げ続けていたある日、ついに大きな悲劇が起こる。理不尽な人生に堪忍袋の緒が激怒したハンクは、一念発起して自分を巻き込んだ隣人やマフィアたちにリベンジすることを決意する。

舞台となる90年代ニューヨークをアロノフスキー監督は「“ピーク・ヒューマニティ（人間性ピーク）”と呼びたいくらいだ。9・11の前でMDMAは合法、ヒップホップは隆盛、グランジはピーク、エレクトロニック・ミュージックが芽を出し始めていた。僕は初長編『π』の宣伝で街を駆け回り、至るところにシンボルをタグ付けしていた。生きている実感にみちた時代だった」と振り返る。

公開されたのは、そんな90年代ニューヨークを象徴するかのようなグラフィティ風のキャラクターポスター。主人公・ハンクを演じるバトラーをはじめ、重要人物たちが勢揃いしている。

ハンクを手助けするNY市警のローマン刑事を演じたキングは、「このキャラクターにはニューヨーカーの攻撃性とグリット（粘り強さ）を注入する必要があった。話し方の癖や所作など、ローマンの細部すべてに注意を払った」と明かした。

救命救急士で、このカオスに巻き込まれていくハンスの恋人・イヴォンヌを演じたクラヴィッツは、「彼女は人の面倒を見るのが好きーーハンクのことも。完璧にできるわけじゃないけど、やってみるの」と甲斐甲斐しくハンスを気にかけるキュートでセクシーなキャラクターについて分析した。

災いの発端となるアパートのパンクな隣人・ラスを演じたスミスは「これは“ダーレンが撮るべき映画”だと感じた。僕の役は生々しくて、“モヒカンにできる！”と思ったらワクワクしたよ」との言葉通り、天高くそびえ立つモヒカンと革ジャンという見事なパンク姿を披露している。

そして、ハンクを狙う多種多様なマフィアたちも一挙登場。ユダヤ教の兄弟マフィア“スケアリー・モンスターズ”シュムリー（ヴィンセント・ドノフリオ）とリーパ（リーヴ・シュレイパー）、ロシア人マフィアのパーヴェル（ニキータ・ククシキン）とアレクセイ（ユーリ・コロコルニコフ）、そしてプエルトリコ人マフィアのコロラド（ベニート・マルティネス・オカシオ）など、クセがありすぎるキャスティングにも注目だ。

さらに、ハンクの不幸の“触媒”であり裏の主人公とも言えるラスの猫・バドを演じたのは、かつて野良猫だったというトニック・ザ・キャット。アニマル・トレーナー曰く、「ハンクと猫がニューヨークで逃避行し、クレイジーな出来事が次々に起こる物語だから、とにかくタフな猫が必要だった。トニックはライブショーで鍛えられて混沌に慣れている。エアショーで目前を飛行機が離陸するのをみても平然としているくらいタフだし、彼は仕事が大好き」で、全体の90%を1匹でこなしたというエピソードが明かされた。（文＝リアルサウンド編集部）