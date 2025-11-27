Photo: にしやまあやか

健康管理の第一歩はやっぱり食事。

でも、忙しい中でちゃんと自炊するのって本当に大変ですよね。冬＝繁忙期な筆者にとって、この時期の食卓は雑になりがち。

そんな生活をちょっとでも整えようと、便利なキッチン家電を新しく導入しました。

それが、Xiaomi（シャオミ）から登場した「ポータブルブレンダー」。

コンパクトなサイズ感と充電式のコードレス仕様でめちゃくちゃ便利。これでささっとポタージュを作る生活にハマっちゃいました。

このスペックで3,000円台とは、さすがXiaomi

XiaomiといえばスマホやIoT家電のイメージ。ところが最近は調理家電の分野にもどんどん進出しているようで、「ポータブルブレンダー」もそのひとつ。今年の春に登場したばかりのアイテムです。

片手でひょいっと持てちゃうサイズと重量ながら、ステンレス製の4枚刃と毎分1万5千回転のモーターを搭載していて超パワフル。

フレッシュジュースであれば40秒でできあがるんだとか。

このスペックで3,000円台はコスパが良すぎませんか…！

USB充電式で、コンセントを用意する手間が省けるのもポイント。電子レンジや炊飯器など、コンセントを占領する家電が多いキッチンではありがたいです。

コンセントだけでなく、モバイルバッテリーや車内のカーチャージャー、パソコンのUSBポートからも充電できます。

タンブラーくらいのサイズなので持ち運びもラクラク。ボタンを2回押さないと起動しないので誤作動が起きづらく、バッテリー温度コントロール機能も搭載、取り外し可能な360°漏れ防止シールが付いているので、バッグに入れても安心です。

もちろん、外出先やキャンプでも使えるので、アウトドア飯のグレードUPにも役立ちそう！妄想が広がっちゃいますね。

電子レンジとブレンダーだけで極上ポタージュ生活

Xiaomiの「ポータブルブレンダー」が届いてから、ポタージュ生活を始めました！

野菜をたっぷり摂れるポタージュスープは手が込んでそうに見えますが、実は簡単に作ることができるメニューなんですよ。

それをこのブレンダーがさらに手軽にしてくれました。

レンチンで柔らかくした玉ねぎと根菜、牛乳を「ポータブルブレンダー」のカップに入れてブレンド。器に移して再度レンチンすれば、あっという間に超滑らかなあったかポタージュの完成です。

「ポータブルブレンダー」はコンパクトながら攪拌力が強いので、裏漉しの必要がないくらい滑らかに仕上がりました。

固さ調整次第で、一度に2人前くらいなら余裕で作れます。さつまいもやにんじん、じゃがいもなど食材を変えるだけでバリエーションも楽しめるし、何より「今日はちゃんと野菜を摂った！」という満足感がすごい…。

レンジタイムを除けば作業時間は10分もかからないので、忙しい朝でも無理なく作れました。

朝食に出来立てのポタージュとトースト。これだけで生活の質がぐっと高まり、何より気分が上がります。ああ、カラダも喜んでいる…。

手が入る広口カップでお手入れしやすい

「ポータブルブレンダー」の商品ページには「使用後は水を入れて撹拌し、残った食材を取り除く」旨が書かれていますが、私の場合これだけでは洗いきれないことが多かったので、その後軽くスポンジと洗剤で洗っています。

充電ポートはシリコンで守られており生活防水仕様ということなので、軽く水洗いするのは問題ないよう。

刃が取り外せないのは少々難点ですが、カップの口が広くて普通のスポンジでも洗いやすかったりとお手入れ面も文句なし。キレイな状態を保ちやすいと感じました。

夏はフローズンドリンクやスムージーも楽しみたい！

「ポータブルブレンダー」は凍ったフルーツや氷を砕けるパワーがあるから、暑い時期にはスムージーやフローズンドリンクも楽しめますよ。

鋸歯状の304ステンレススチール製ブレードが、氷をさまざまな角度から効率的に砕いてブレンドするので、ふんわりとした食感に仕上がるのもうれしい。

高性能リチウム電池と45Wのパワーの組み合わせで、強力に攪拌。固形残りもほとんどなく、クリーミーな舌触りに。

私は、たまにバナナスムージーを作っていますが、こちらも滑らかで美味しい〜！

季節を問わず、朝のスムージーから夜のスープまで、一年中活躍してくれる予感。忙しさで疎かになっている食生活が気になる方にこそ、ぜひ取り入れてもらいたいです。

Photo: にしやまあやか

Source: Amazon.co.jp

