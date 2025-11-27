ちいかわたちがついにベビースター化！　作品内メニューを再現した2種のドデカイラーメンが発売

漫画『ちいかわ』がデザインされた「ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味／モダン焼き味）」が11月24日より発売された。

【写真】ちいかわ、ハチワレ、シーサーがラーメンを頬張る

イラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。作品内に登場する“とんこつしょうゆラーメン”と”巨・モダン焼き”がドデカい幅広麺で食べやすいベビースタードデカイラーメンになって登場。

「ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（とんこつしょうゆラーメン味）」は、作品に登場する「とんこつしょうゆラーメン」をイメージした商品。とんこつの風味と野菜の旨みをきかせた「とんこつしょうゆラーメン味」に仕上げられている。

「ちいかわ ベビースタードデカイラーメン（モダン焼き味）」は作品に登場する「巨・モダン焼き」をイメージした商品。鰹節の風味と甘いソースが絶妙にマッチした「モダン焼き味」に仕上げられている。

パッケージはちいかわ、ハチワレ、シーサーがとんこつしょうゆラーメンを食べる様子が描かれた3種類。モモンガ、くりまんじゅう、古本屋が巨・モダン焼きを頬張る姿が描かれた3種類がそれぞれ展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）