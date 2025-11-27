ギタリスト・MIYAVI、格闘家と「まさかの遠い親戚でした」 2ショット添え驚きの告白「セクシー＆ダンディなお二人」
ギタリスト・MIYAVIが27日、自身のインスタグラムを更新。韓国と日本で活躍する格闘家との2ショットを添え、「まさかの遠い親戚でした」と驚きのつながりを明かした。
【写真】「ギラギラでお似合いですね」MIYAVI＆遠い親戚・秋山成勲の2ショット
投稿では「ソウルにて秋山さんと まさかの遠い親戚でした 血はつながってないですが心は共鳴しています 秋山さんのお酒もいただきました いくつになってもギラギラセクシーでいきましょう」とコメントし、格闘家の秋山成勲との2ショットを披露している。
この投稿に、秋山が「最高の家族が出来た!!」とコメントし、互いにつながりがあったことに、喜びを伝えた。
遠い親戚だった2人に、コメント欄には「最高のツーショット」「雅も秋山選手もギラギラでお似合いですね」「秋山さんとの熱い絆…」「セクシー＆ダンディなお二人 とってもステキです」「セクシーな お二人」などの反響が集まっている。
