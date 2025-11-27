MIYAVI （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　ギタリスト・MIYAVIが27日、自身のインスタグラムを更新。韓国と日本で活躍する格闘家との2ショットを添え、「まさかの遠い親戚でした」と驚きのつながりを明かした。

【写真】「ギラギラでお似合いですね」MIYAVI＆遠い親戚・秋山成勲の2ショット

　投稿では「ソウルにて秋山さんと　まさかの遠い親戚でした　血はつながってないですが心は共鳴しています　秋山さんのお酒もいただきました　いくつになってもギラギラセクシーでいきましょう」とコメントし、格闘家の秋山成勲との2ショットを披露している。

　この投稿に、秋山が「最高の家族が出来た!!」とコメントし、互いにつながりがあったことに、喜びを伝えた。

　遠い親戚だった2人に、コメント欄には「最高のツーショット」「雅も秋山選手もギラギラでお似合いですね」「秋山さんとの熱い絆…」「セクシー＆ダンディなお二人　とってもステキです」「セクシーな お二人」などの反響が集まっている。