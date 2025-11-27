DeNeelが、4thミニアルバム『BRAIN WASH』を2026年1月28日にリリース。また、新曲「ノスタルジア」を11月26日に配信リリースした。

今作は、“危ういムード”、“毒気”、“都市の狂気”をブレンドした、新境地のロックサウンドを集めたミニアルバムに。2025年にリリースされた「ライムライト」「ook」「ブラックアウト」「存在A」に加え、新曲4曲を収録した全8曲入りとなっている。

また、新曲「ノスタルジア」は、儚い泡や香りをモチーフに、別れの痛みと淡く残る記憶を描いた1曲だ。スケール感あふれるアレンジと伸びやかなボーカルが重なり合い、壮大なロックチューンに仕上がっている。あわせて、同楽曲のリリックビデオも公開された。

なおDeNeelは、キャリア史上最大規模となる東名阪ワンマンツアー『DeNeel One-Man Tour 2026』を2026年2月より開催予定。現在、チケットが受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）