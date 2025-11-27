結成9周年を迎えた5人組ロックバンド「RAZOR」。11月30日のツアーファイナルを目前に控えるバンドのギター・衍龍が、オンラインインタビューに応じた。ステージで起きた前代未聞の”事件”から、ファンと共に歩んだ9年間の軌跡まで、その人間味あふれる素顔に迫る。（ヴィジュアル系特集取材班）

「人生で初めてライブ中に、自分のボーカルに耳を噛まれて出血したんですよ」。全国ツアーの仙台公演での出来事だという。流れ落ちる液体を汗だと思っていたが、楽屋に戻って驚愕する。純白だったはずの衣装は、血で赤く染まっていた。鏡を見て確信した傷跡。犯人は、ステージで最も近くにいるはずの”戦友”だった。

その張本人であるボーカルの猟牙は、流血を見るや否や「罪悪感でいっぱいでテンパってましたね」と、衍龍は笑いながら振り返る。ステージを降りてからの「お前か」という詰問に、猟牙はひたすら「本当にごめん」と繰り返したという。そんな衝撃的なハプニングさえも、どこか微笑ましいエピソードとして語れるのは、彼らが積み重ねてきた時間の証だろう。

RAZORは、ヴィジュアル系シーンの中でも特にライブ本数の多いバンドとして知られる。その一本一本にどう向き合っているのか。そんな問いに「特にないんですよね、それが」と、あっさりと答えた。「体が勝手に覚えてるルーティンはあるかもしれないんですけど、自分でもわかんなくて」。かつてはステージに上がれば「暴走していた」という衍龍も、9年という月日を経て、大きな変化を感じている。

「昔と比べると、気持ちに余裕がすごいできる感じですね。近年は余裕が生まれてきたんで、色々幅が広がった」。その余裕は、かつて見えなかった景色を彼に見せる。破天荒なパフォーマンスで知られる猟牙の「一挙一動を脳に焼きつけることができるぐらい」になった。それは、経験がもたらした技術的な成熟だけではない。暴走機関車のようなバンドが、互いを深く信頼し合う共同体へと変貌を遂げた証でもある。

「ようやってこれたなっていうことだらけ」。9周年を振り返る衍龍の言葉は、実に率直だ。「最初はこのメンバーでやっていたら多分すぐ解散するんだろうみたいな感じでずっと思ってた」。決して平坦ではなかった道のり。それでも続いた9年間を、こう表現する。

「会社のビジネスとはまた違った、ちょっと青春もありつつの9年だったなって」。

ファンに対しても、視線は同じ地平にある。「RAZORを選んでくれてありがとう」。感謝の言葉に続き、「僕らと一緒に年取ってるんで。みんな年取ったなとは思いますね」と、いたずらっぽく笑う。「長いようで短かった」9年間。ステージで流血沙汰が起きても、最後は笑い話になる。そんな彼らの関係性は、まさに”青春”そのものだ。10周年という大きな節目を目前に、RAZORという名の物語は、どんな景色を私たちに見せてくれるのか。彼らの青春は、まだ終わらない。