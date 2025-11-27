「お二人とも優しい空気感でとってもお似合い」27歳元日本代表が34歳女優との結婚を報告！公開した２ショット写真に反響「妬けちゃうわ」
ファジアーノ岡山のDF立田悠悟が11月26日、自身のインスタグラムを更新。俳優で作家の松宮なつさん（34歳）との結婚を報告し、２ショット写真を公開した。
清水のアカデミー出身の立田は、2017年にトップチームに昇格。23年に柏レイソルに移籍し、今季からJ１初昇格を果たした岡山でプレーしている。
27歳の元日本代表DFは「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、こう綴った。
「この度、俳優・作家の松宮なつさんと結婚する運びとなりました。とても多才で人として尊敬でき、可愛らしく、自分のことの様に僕の事を考えてくれる優しい心の持ち主である人が妻になってくれた事、今後共に歩んでいける事をとても幸せに感じております。僕自身まだまだ未熟ではありますが、家族、チームを守れる漢になります！今後とも立田悠悟、松宮なつの事を温かく応援して頂けたら嬉しいです！」
この投稿にファンからは「ご結婚おめでとうございます」「おめでとうございます。末永くお幸せに。でも妬けちゃうわ」「とっても嬉しい気分です」「うわぁ、お二人とも優しい空気感でとってもお似合いです」といった祝福のメッセージが多数寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】元日本代表DFと女優妻の寄り添い２ショット
