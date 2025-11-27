　27日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3498枚だった。うちプットの出来高が2344枚と、コールの1154枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の323枚（46円安100円）。コールの出来高トップは5万4000円の276枚（5円高350円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　50　　　　　　　 3　　70000　
　　26　　　　　　　 4　　69000　
　　 6　　　　　　　 6　　66000　
　　69　　　 0　　　 7　　65000　
　 180　　　+2　　　12　　64000　
　　14　　　+2　　　13　　63000　
　 111　　　 0　　　18　　62000　
　　 3　　　 0　　　23　　61000　
　　18　　　+3　　　33　　60000　
　　15　　　-2　　　39　　59500　
　　91　　　-2　　　42　　59000　
　　 1　　 +17　　　68　　58500　
　　 9　　　-2　　　61　　58000　
　　 5　　 +23　　 104　　57500　
　　 8　　　-1　　　99　　57000　
　　10　　　+7　　 125　　56500　
　　38　　　+3　　 143　　56000　
　　 6　　 +13　　 198　　55500　
　　16　　　-2　　 228　　55000　
　　 4　　 +57　　 340　　54500　
　　 1　　　　　　 350　　54375　
　 276　　　+5　　 350　　54000　
　　 1　　 +80　　 430　　53875　
　　 8　　　　　　 390　　53750　
　　 8　　 -40　　 430　　53500　
　　 1　　+120　　 475　　53375　
　　57　　　　　　 480　　53250　
　　 1　　+185　　 580　　53125　
　　25　　 -15　　 540　　53000　
　　 7　　 +85　　 650　　52875　
　　 1　　 +80　　 675　　52750　
　　 4　　 +80　　 730　　52500　
　　33　　 +40　　 810　　52000　
　　 7　　 +35　　1000　　51500　
　　 5　　+250　　1360　　51000　
　　 3　　+350　　1400　　50500　　1825 　　-430　　　13　
　　22　　　　　　1600　　50125　
　　 9　　+120　　1710　　50000　　1520 　　　　　　 166　
　　 5　　+235　　2115　　49500　　1320 　　-405　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1165 　　-335　　　24　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1035 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 995 　　-370　　　26　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 965 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 910 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 900 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 870 　　-310　　　16　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 815 　　-225　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 690 　　　　　　　59　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 660 　　-270　　　20　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 635 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46125　　 515 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 500 　　-205　　　28　
　　　　　　　　　　　　　45625　　 515 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 435 　　-170　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 460 　　-455　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45125　　 460 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 405 　　-165　　　 8　