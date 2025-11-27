日経225オプション1月限（27日日中） 3万8000円プットが出来高最多323枚
27日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3498枚だった。うちプットの出来高が2344枚と、コールの1154枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の323枚（46円安100円）。コールの出来高トップは5万4000円の276枚（5円高350円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
50 3 70000
26 4 69000
6 6 66000
69 0 7 65000
180 +2 12 64000
14 +2 13 63000
111 0 18 62000
3 0 23 61000
18 +3 33 60000
15 -2 39 59500
91 -2 42 59000
1 +17 68 58500
9 -2 61 58000
5 +23 104 57500
8 -1 99 57000
10 +7 125 56500
38 +3 143 56000
6 +13 198 55500
16 -2 228 55000
4 +57 340 54500
1 350 54375
276 +5 350 54000
1 +80 430 53875
8 390 53750
8 -40 430 53500
1 +120 475 53375
57 480 53250
1 +185 580 53125
25 -15 540 53000
7 +85 650 52875
1 +80 675 52750
4 +80 730 52500
33 +40 810 52000
7 +35 1000 51500
5 +250 1360 51000
3 +350 1400 50500 1825 -430 13
22 1600 50125
9 +120 1710 50000 1520 166
5 +235 2115 49500 1320 -405 3
49000 1165 -335 24
48625 1035 5
48500 995 -370 26
48375 965 10
48250 910 10
48125 900 8
48000 870 -310 16
47500 815 -225 12
47250 690 59
47000 660 -270 20
46500 635 4
46125 515 1
46000 500 -205 28
45625 515 3
45375 435 -170 5
45250 460 -455 10
45125 460 1
45000 405 -165 8
