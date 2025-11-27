日経225オプション12月限（27日日中） 5万4000円コールが出来高最多552枚
27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2204枚だった。うちプットの出来高が7381枚と、コールの4823枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の480枚（20円安35円）。コールの出来高トップは5万4000円の552枚（17円安74円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 64000
30 1 63000
2 0 1 62500
2 -1 1 62000
8 -1 2 61000
44 -2 2 60000
13 -2 3 59500
314 -1 5 59000
323 -1 5 58500
247 -3 7 58000
47 -1 9 57500
70 -7 10 57000
29 -9 13 56500
135 -11 18 56000
60 -11 26 55500
441 -15 35 55000
67 -8 51 54500
3 +24 86 54375
22 -13 61 54250
10 -6 68 54125
552 -17 74 54000
13 -11 80 53875
28 -3 90 53750
6 -11 96 53625
62 -18 105 53500
6 -9 116 53375
31 -20 124 53250
52 +2 142 53125
524 -16 152 53000
56 -3 170 52875
16 -3 183 52750
4 -6 198 52625
93 -18 212 52500
52 +26 269 52250
2 +82 281 52125
366 -10 305 52000
8 +10 335 51875
2 +35 390 51750
3 +138 415 51625
213 +35 445 51500
33 -20 485 51375
47 +70 530 51250 1680 1
35 +80 575 51125
367 +10 585 51000 1510 -785 6
12 +125 645 50875
6 +145 760 50750 1245 1
3 -15 740 50625
146 +70 820 50500 1120 -550 12
62 +285 900 50375
51 +60 920 50250 995 -505 17
4 +455 1035 50125 960 9
64 +95 1080 50000 925 -420 310
2 +155 1180 49875 865 29
6 +215 1260 49750 805 -390 32
49625 765 -365 7
16 +230 1430 49500 715 -370 95
2 +800 1740 49250 700 -330 2
1 +415 1755 49125 610 -380 7
3 +155 1750 49000 575 -325 151
48875 605 -730 10
1 +655 1935 48750 490 -325 15
