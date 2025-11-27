　27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2204枚だった。うちプットの出来高が7381枚と、コールの4823枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の480枚（20円安35円）。コールの出来高トップは5万4000円の552枚（17円安74円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　64000　
　　30　　　　　　　 1　　63000　
　　 2　　　 0　　　 1　　62500　
　　 2　　　-1　　　 1　　62000　
　　 8　　　-1　　　 2　　61000　
　　44　　　-2　　　 2　　60000　
　　13　　　-2　　　 3　　59500　
　 314　　　-1　　　 5　　59000　
　 323　　　-1　　　 5　　58500　
　 247　　　-3　　　 7　　58000　
　　47　　　-1　　　 9　　57500　
　　70　　　-7　　　10　　57000　
　　29　　　-9　　　13　　56500　
　 135　　 -11　　　18　　56000　
　　60　　 -11　　　26　　55500　
　 441　　 -15　　　35　　55000　
　　67　　　-8　　　51　　54500　
　　 3　　 +24　　　86　　54375　
　　22　　 -13　　　61　　54250　
　　10　　　-6　　　68　　54125　
　 552　　 -17　　　74　　54000　
　　13　　 -11　　　80　　53875　
　　28　　　-3　　　90　　53750　
　　 6　　 -11　　　96　　53625　
　　62　　 -18　　 105　　53500　
　　 6　　　-9　　 116　　53375　
　　31　　 -20　　 124　　53250　
　　52　　　+2　　 142　　53125　
　 524　　 -16　　 152　　53000　
　　56　　　-3　　 170　　52875　
　　16　　　-3　　 183　　52750　
　　 4　　　-6　　 198　　52625　
　　93　　 -18　　 212　　52500　
　　52　　 +26　　 269　　52250　
　　 2　　 +82　　 281　　52125　
　 366　　 -10　　 305　　52000　
　　 8　　 +10　　 335　　51875　
　　 2　　 +35　　 390　　51750　
　　 3　　+138　　 415　　51625　
　 213　　 +35　　 445　　51500　
　　33　　 -20　　 485　　51375　
　　47　　 +70　　 530　　51250　　1680 　　　　　　　 1　
　　35　　 +80　　 575　　51125　
　 367　　 +10　　 585　　51000　　1510 　　-785　　　 6　
　　12　　+125　　 645　　50875　
　　 6　　+145　　 760　　50750　　1245 　　　　　　　 1　
　　 3　　 -15　　 740　　50625　
　 146　　 +70　　 820　　50500　　1120 　　-550　　　12　
　　62　　+285　　 900　　50375　
　　51　　 +60　　 920　　50250　　 995 　　-505　　　17　
　　 4　　+455　　1035　　50125　　 960 　　　　　　　 9　
　　64　　 +95　　1080　　50000　　 925 　　-420　　 310　
　　 2　　+155　　1180　　49875　　 865 　　　　　　　29　
　　 6　　+215　　1260　　49750　　 805 　　-390　　　32　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 765 　　-365　　　 7　
　　16　　+230　　1430　　49500　　 715 　　-370　　　95　
　　 2　　+800　　1740　　49250　　 700 　　-330　　　 2　
　　 1　　+415　　1755　　49125　　 610 　　-380　　　 7　
　　 3　　+155　　1750　　49000　　 575 　　-325　　 151　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 605 　　-730　　　10　
　　 1　　+655　　1935　　48750　　 490 　　-325　　　15　