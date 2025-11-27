　27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は173枚だった。うちプットの出来高が88枚と、コールの85枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の54枚（162円）。コールの出来高トップは6万4000円の73枚（35円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　+3　　　31　　65000　
　　73　　　　　　　35　　64000　
　　 8　　　　　　　99　　61000　
　　 2　　 +60　　1390　　52000　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 960 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 800 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 300 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 162 　　　　　　　54　
　　　　　　　　　　　　　31000　　 106 　　 -44　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　26 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　20 　　　-8　　　13　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　　　　　 4　


株探ニュース