日経225オプション2月限（27日日中） 6万4000円コールが出来高最多73枚
27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は173枚だった。うちプットの出来高が88枚と、コールの85枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の54枚（162円）。コールの出来高トップは6万4000円の73枚（35円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +3 31 65000
73 35 64000
8 99 61000
2 +60 1390 52000
46000 960 10
45000 800 1
39750 300 1
35000 162 54
31000 106 -44 2
21000 26 2
20000 20 -8 13
16000 10 1
10000 5 4
