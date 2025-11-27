Âè11²ó¡ÖSkyPixel¥Õ¥©¥È¡õ¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎºîÉÊÊç½¸¤¬³«»Ï¡¡DJIÀ½¥É¥íー¥ó¡¦¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¦¥«¥á¥é¤ÎºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý
DJI¤Ï11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Âè11²ó¡ÖSkyPixel¥Õ¥©¥È¡õ¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î±þÊç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡£¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Î2¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFrame the World¡ÊÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¶õ»£¼Ì¿¿¤ä¶õ»£Æ°²è¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£SkyPixel¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£±þÊçºîÉÊ¤ÏDJIÀ½ÉÊ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¡£
¼Ì¿¿ÉôÌç¤ÏDJI¤Î¥«¥á¥é¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¶õ»£¼Ì¿¿¤¬ÂÐ¾Ý¡£Æ°²èÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö¶õ»£¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¡×¤È¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥«¥á¥é¤ä¥¸¥ó¥Ð¥ëÀ½ÉÊ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ー¡×¤Î2ÉôÌç¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿³ºº¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¾ÞÉÊÁí³Û¤Ï20ËüÊÆ¥É¥ë¶á¤¯¤Ë¾å¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì¿¿ÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï1Ëü5,000¥É¥ëÄ¶ÁêÅö¤ÎHasselblad X2D II 100C¥³¥ó¥Ü¤¬¡¢¶õ»£¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ーÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤ÏÁí³Û2Ëü2,000¥É¥ë°Ê¾åÁêÅö¤ÎDJI Inspire 3¥³¥ó¥Ü¤ª¤è¤ÓDJI Mavic 4 Pro¥³¥ó¥Ü¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËDJI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëDJI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾
SkyPixel¥Õ¥©¥È¡õ¥Ó¥Ç¥ª¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉôÌç
¶õ»£¼Ì¿¿µ¡ºàÀ©¸Â¡§DJI¥É¥íー¥ó¡ÊInspire / Mavic / Air / Mini / Neo / Phantom¥·¥êー¥º / DJI Flip¡Ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë ±þÊç¾ò·ï¡§³Æ²èÁü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï3MB°Ê¾å¡¢²òÁüÅÙ¤Ï300dpi°Ê¾å
¶õ»£¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ーµ¡ºàÀ©¸Â¡§DJIÀ½ÉÊ¡ÊInspire / Mavic / Air / Mini / Neo / Avata / Phantom¥·¥êー¥º¡¢¤ª¤è¤ÓDJI FPV¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30ÉÃ´Þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë ±þÊç¾ò·ï¡§5Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÆ°²è¡£±ÇÁü¤Î50¡ó°Ê¾å¤Ï¡¢¶õ»£±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ーµ¡ºàÀ©¸Â¡§DJI À½ÉÊ¡ÊRonin¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー / Ronin¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é / Osmo Action / Osmo Pocket / Osmo Mobile¥·¥êー¥º¡¢¤ª¤è¤Ó Osmo 360 / Osmo Nano¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30ÉÃ´Þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë ±þÊç¾ò·ï¡§5Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÆ°²è¡£±ÇÁü¤Î50¡ó°Ê¾å¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¿³ºº°÷
¼Ì¿¿ÉôÌç
Jake Guzman»á¡Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¼Ì¿¿²È·ó±Ç²èÀ½ºî¼Ô¡Ë¡¢Daniel Kordan»á¡ÊÉ÷·Ê¼Ì¿¿²È¡Ë¡¢Jiang Ping»á¡ÊÉ÷·Ê¼Ì¿¿²È¡Ë¡¢Zhu Jiong»á¡Ê¥¥å¥ìー¥¿ー¡Ë
±ÇÁüÉô
Wally Pfister»á¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¡Ë¡¢Ryan Hosking»á¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¡Ë¡¢Zeng Jian»á¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó±ÇÁüÊÔ½¸¼Ô¡Ë¡¢Benjamin Hardman»á¡Ê¼Ì¿¿²È¡¢¼«Á³»Ë»£±Æ´ÆÆÄ¡Ë
¾Þ¡¦¾ÞÉÊ
¼Ì¿¿ÉôÌç
Áí³Û1Ëü5,000¥É¥ëÄ¶ÁêÅö¤ÎHasselblad X2D II 100C¥³¥ó¥Ü
¶õ»£¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ーÉôÌç
Áí³Û2Ëü2,000¥É¥ë°Ê¾åÁêÅö¤ÎDJI Inspire 3¥³¥ó¥Ü¤ª¤è¤ÓDJI Mavic 4 Pro¥³¥ó¥Ü
¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£ーÉôÌç
Áí³Û1Ëü8,000¥É¥ë°Ê¾åÁêÅö¤ÎDJI Ronin 4D-8K¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¥³¥ó¥Ü