櫻坂46×tripleS ∞! 初対面の2組は友達になれたのか!?『tripleS ∞! の#ともロケ！』放送決定

K-POPガールズグループtripleS ∞!のメンバーが、ゲストと「お友だちになる」というテーマに挑むスペースシャワーTVの番組『tripleS ∞! の#ともロケ！』に、櫻坂46から武元唯衣、小島凪紗、谷口愛季が参戦。東京・浅草を舞台に、様々な“フレンドミッション”が繰り広げられる（※12月17日23時30分より放送）。

■tripleS ∞!×櫻坂46がお友達を目指す“新感覚デートロケ番組”

tripleS ∞! は、現在活動中のK-POPガールズグループとしては最多となる24人グループ、tripleSから生まれた8人組派生ユニット。

本番組は、そんなtripleS ∞!のメンバーが、ゲストのアーティストと心の距離を縮めていき、“初対面の2組が友達になるまでの過程”を描くドキュメント×バラエティ企画。

今回は、ゲストとして、櫻坂46の武元唯衣、小島凪紗、谷口愛季が登場。tripleS ∞!のメンバー、マユ、コトネ、チェウォンと、国内外の観光客で賑わう浅草を舞台に、ここでしか観られない貴重な体験を繰り広げながら互いの絆を深めていく様子に密着する。

■絆を深めていくtripleS ∞!と櫻坂46のメンバー

今回は、浅草寺、西参道商店街、花月堂、浅草きんぎょ、雷一茶などでロケを敢行。

◎見どころ1

カードでペアを決定し、緊張の「初デート」がスタート。tripleS ∞!と櫻坂46が、赤・青・緑のカードを引いて、その場でペアが決定。初めての自己紹介、呼び名の相談など、ぎこちない距離感にも注目だ。

◎見どころ2

フレンドミッション「バズるTikTok撮影に挑戦！」。浅草寺裏庭の特別スポットで“ペアでバズるTikTok”を撮影。笑いあり、照れありのチャレンジが繰り広げられる。

◎見どころ3

フレンドミッション「射的・金魚すくいで真剣勝負！」。浅草の名物「花月堂のジャンボめろんぱん」を賭けてペア対抗戦を実施。射的、金魚すくいなどを通じて、ペアの垣根を越え、応援し合う姿も印象的だ。

◎見どころ4

フレンドミッション「人力車に乗り“写真撮影”にチャレンジ」。人力車で浅草の街を疾走。浅草の街並みを走るかわいい人力車とメンバーの表情が楽しめる。

◎見どころ5

ラストは和スイーツを楽しみながらまったりトーク。お互いの印象、ライブの裏話、アイドルとしてのこだわりなど、ここでしか聞けないトークが満載だ。そして、友情は成立するのか？ ラストの瞬間にも注目だ。

これまで共演経験もあまりなかった2組は、果たして仲良くなれたのか？ ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

スペースシャワーTV『tripleS ∞! の#ともロケ！』

12/17（水）23:30～24:00

出演：tripleS ∞!（マユ、コトネ、チェウォン）、櫻坂46（武元唯衣、小島凪紗、谷口愛季）

