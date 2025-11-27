プロ野球・巨人の堀田賢慎投手が27日、契約更改交渉に臨み、160万円ダウンの1500万円でサインしました。（金額は推定）

開幕は1軍でスタートを切りましたが、登録抹消を繰り返し、7月7日に抹消されてからは1軍に上がることはありませんでした。1軍での成績は8試合（うち先発3試合）で投げ、防御率は5.24という数字となりました。

「開幕はいいスタートを切れたかなって思う中で、結果をそこから出し続けるのが改めて難しい、というシーズンでした。（いい状態を）1年間投げ続けてほしいと言われました」

このオフには「自分を知る」ことを第一にやっていくそう。いい時は何がいいからいいのか、悪いときは何が悪いから悪いのかを理解できていない自分がいると率直に語った堀田投手。「こうすれば、というものを見つけて、1年間、誰に何を言われようと、貫き続けられるもの」を見つけたいと語りました。

「ラストチャンスというか、後がない。来年がダメなら、クビになる覚悟を持って、この1年は、やっていきたいなと思いました」

2019年ドラフトで1位指名されてからプロ6年目が終わりました。7年目はどんなシーズンを迎えることができるのか、背水の陣で挑みます。