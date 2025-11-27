オリジン、今期最終を赤字拡大に下方修正

オリジン <6513> [東証Ｓ] が11月27日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の18億円の赤字→19.8億円の赤字(前期は0.8億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の8.4億円の赤字→10.2億円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

希望退職の募集の結果に伴い発生する特別加算金等1億8千万円を特別損失として計上する見込みのため、前回発表予想を修正いたします。

