「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第１日」（２７日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

宮崎市出身の永峰咲希（３０）＝ニトリ＝が６バーディー、１ボギーの６７で回り首位で第１ラウンドを終えた。

圧巻は平均ストローク４・６２５０の１８番パー４。４２３ヤードの打ち上げとなっており誰もが苦しむこのホールで、ティーショットをフェアウエーに置き、残り１６１ヤードを６番アイアンでピン下にピタリとつけて、この日わずか２人しか出なかったバーディーでフィニッシュした。

ジュニア時代から「数え切れない」ほどこのコースには親しんできた。プロ入り後は特に、オフにラウンドすることが多いため「冬なので（コースは）硬くて速い。それよりはましなので、足し算できる」と、オフより止まりやすい分「勇気を持って突っ込むと、ちょうどいい」と、見事に攻略。

限られた４０人にしか与えられない出場権。「身近だけどなかなか出られない、ギャップのある大会」出場を、７月の資生堂・ＪＡＬレディース勝利により早々と決め「心の準備ができる」という部分も大きい。

同コース「人生でベストスコア」を弾みに、２日目以降も突き進む。