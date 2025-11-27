元TOKIO国分太一「緊急会見」と同タイミングで松岡昌宏の「男気独立」が示す“これから”

「手が震えて何も書けなかった」

解散したTOKIOの元メンバー・国分太一（51）が11月26日、都内で代理人同席のもと緊急会見を開いた。

国分は過去に複数のコンプライアンス違反があったとして６月に日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH‼』を降板。日テレの降板手続きに正当性を欠いていたとして国分の代理人は日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済申立書を提出していた。

黒のスーツに眼鏡をかけた国分は冒頭

「自らの行動により、傷つけてしまった当事者の方に心からお詫びをお伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした」

と深々と謝罪。騒動で番組降板だけに留まらず、TOKIOも解散した。国分は涙ながらに

「数日間ですべて失いました」

と述べ

「心がついていかず、後悔、孤立、絶望。ネガティブな感情に押し潰され自らをコントロールすることが難しくなりました」

と振り絞るように語った。

降板が決まった当日のことも生々しく証言した。

新しく交代する編成局長と番組プロデューサーから

「あいさつをしたい」

と連絡を受け、国分は日本テレビを訪問。制作局長と会話をした後に

「コンプライアンスについて２、３、うかがいたいことがある」

と言われ、コンプライアンス局員と弁護士が現れ、突然の聞き取り調査が行われたという。

突然のヒアリングに国分は

「なんとか、この現状を受け止めないといけない」

と思い、スマホで録音を始めたが、弁護士に見つかり、プライバシーを守るため録音を削除するよう指示された。その後はノートとペンでメモを取ることにしたが

「突然の聞き取りで、手が震えて何も書けなかったことを覚えています」

などと振り返った。

事実上の“抜き打ち調査”に加え、録音を禁止したことで、日テレには批判も多く寄せられている。それでも国分は日テレ側と対立する意図はなく

「私は当初から関係者の方々に謝罪したい気持ちを持ち続けています。もちろんこれまで長年お世話になってきた日本テレビさんと対立する気持ちはありません」

と強調。コンプライアンス違反の内容について「答え合わせ」を行い、被害者に直接謝罪したい意思を見せた。

無関係ではない松岡の“独立”

これに日本テレビは

〈私共は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点か“答え合わせ”は難しいと考えております〉

などとコメント。被害者保護の観点から国分の言う「答え合わせ」には応じられない姿勢を示した。会見を取材したスポーツ紙芸能担当記者によれば、

「国分さんは事態打開のために動いたのでしょう。コンプラ違反が何なのか分からない、（被害の）対象者も不明。生殺しの状態で、次の一歩が踏み出せない。日テレの回答は予想通りで、まずは国分さんの現状をさらし、公の場で謝罪することが重要だったのだと思う」

と印象を話す。

11月27日発売の「週刊文春」では、女性２人に対する国分のハラスメントが具体的に報じられている。国分サイドは文春に記事が掲載されることを把握した上で、前日26日に会見を実施したとみられる。

“今後”について話す場面もあった。

元メンバーの城島茂（55）と松岡昌宏（48）には前日25日に会見を開くことを伝え

「この５ヵ月間、私から公の場で語ることがなかった。それでも『ザ！鉄腕！DASH‼』は継続して、かなり複雑な思いでお仕事をしていたと思います。本当に申し訳ないということを伝えましたが、メンバーからは『今の思いをしっかりと伝えてきてください』と温かい思いをいただきました」

と告白。芸能界引退について聞かれると

「それ（引退）だけではないアイデアをたくさんの方からいただいたので、今は活動休止という形をとらせていただいています」

と説明した。

国分の会見の数日前、TOKIOの元メンバー松岡には独立報道が飛び出した。

「女性セブン」が報じたもので、松岡が11月末にSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、12月から独立するという。個人事務所の所在地は廃業する「株式会社TOKIO」と同じ場所。スタート社から音楽著作権の管理や原盤の企画・制作を引き継ぐ。

ある芸能プロ関係者は本サイトの取材に対し、

「国分さんの区切りの会見と松岡さんの独立は無関係ではありません。このタイミングで出たのも、いずれ松岡さんが国分さんに手を差し伸べるのではないかといわれています。元リーダーの城島さんも異論はないそう。ファンの間では将来のTOKIO再結成を期待する声も上がっています」

と話す。

もちろんすぐにとはいかないだろうが、国分に贖罪の気持ちがあることは伝わった。

「２人（城島、国分）からは『解散したけれども、メンバーはメンバー。共に歩んでいこう』と言われました。誇りに思います」

会見でそう語った国分。あとは世間がどう判断するか――。