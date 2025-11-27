【GUの1,290円トップス】がお値段以上！「嬉しい5つの機能付き」「手首まで暖かい」

そろそろ冬支度を始めたい時期。保温機能付きのトップスがあると、寒い季節も暖かく過ごせそうです。手に取りやすい価格で探すなら【GU（ジーユー）】のウォームトップスがおすすめ。冬に嬉しい機能が備わっているうえ着まわし力も高く、お値段以上の優秀トップスかも。

手首まですっぽり◎ 保温機能付きのクルーネックT

【GU】「ウォームリブクルーネックT」\1,290（税込）

手元の冷えが気になるこれからの季節には、サムホール付きで手首まですっぽりと覆うTシャツがおすすめ。吸湿発熱・保温機能が付いているため、寒さが厳しいこれからの時期に重宝するかも。ほかにも静電気防止・抗菌防臭・ストレッチなど、計5つの機能が付いた優秀トップスです。リブ素材でほどよくフィット感があり、スウェットシャツやセーターのインナーにもおすすめ。

重ね着にもおすすめ！ 上品に着られるモックネックT

【GU】「ウォームスムースモックネックT」\1,290（税込）

こちらも5つの機能が付いたモックネックTシャツ。1枚ではもちろん、厚手のトップスとレイヤードしてネックを見せる着こなしもおすすめ。サムホール付きの12分袖なので、長めの袖もコーデのポイントになりそう。公式サイトによると「なめらかなスムース素材で着心地がよい」とのこと。カラーはナチュラル・ブラック・ライトブルーがラインナップ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M