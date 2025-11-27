ÀéÄ»MCÄ¶Âç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¡¡10»þ´ÖÄ¶¤¨·ãÆ®¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É²ò¶Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÎÓÎÜÆà¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡¡THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡ÙÂè2ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¡£Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥³¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡õÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢½éÂå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¤«¤éÌó1Ç¯¡£°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤ÆÂè2²óÂç²ñ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡õ¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡õÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡õ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¿·»³(¤µ¤ä¹á)¡õ¾®äØÀéË¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡õ¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡õ¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡õµÈ½»¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡õÊ¡°æ½ÓÂÀÏº¡ÊGAG¡Ë¤é¡¢8ÁÈ16¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¡£
¡¡ÇÛ¿®³«»ÏÁá¡¹¡¢¡Ö¿·¥³¥ó¥Ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡ÖµîÇ¯¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¥Þ¥¸¤ÇÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÏ¢µÙ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ÆºÇ¹â¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤¢¤¹28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Âè3ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í8ÁÈ¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤ªÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼èÄ´¼¼¡×¤Ç¤Î¡È¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡É¤Î¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤à8ÁÈ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡´±¤ÎÉþÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÅÄÃæ¡õÀîËÌ¥³¥ó¥Ó¤ä¡¢¡Ö·º»ö¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃå¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼íÌî&Ê¡°æ¥³¥ó¥Ó¤Û¤«¡¢¿·»³¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¾®é®¤¬¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤ä¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¤Ü¤ä¤¯°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢Á°ºî¤òÎ¿¤°ÆñÅÙMAX¤Î¤ªÂê¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Æ»¶ñ¤ä°áÁõ¤ÎºÙÉô¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¡õ°ÂÂ¼¥³¥ó¥Ó¤ä¡¢Âçµ×ÊÝ¡õµÈ½»¥³¥ó¥Ó¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¥Í¥¿Èï¤ê¤ò´í×ü¤·¤ÆµÞî±ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¡õ ¾¾Èø¥³¥ó¥Ó¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¥³¥ó¥Ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÉñÂæÎ¢¤ò¶î¤±½Ð¤¹À¹»³¡õ¤»¤¤¤ä¥³¥ó¥Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ºåËÜ¡õ¼Ç¤¬¡ÖÎÉ¤¤½ê½Ð¤Æ¤ë¡¢¤µ¤¹¤¬¼ÂÎÏ¡ª¡×¤È¸ß¤¤¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤È¿¼Í¿À·Ð¡É¤È¡È»ýµ×ÎÏ¡É¤¬»î¤µ¤ì¤ë¶ÛÇ÷¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤à·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
