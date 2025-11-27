¿å¼ùÆà¡¹¡È¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¡É¤¬ÆÍÇ¡²Î¤¤¾å¤²¤ë¡¡¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡ÙÏÃÂê¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ú¥Á¥«¤ÎÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢À¼Í¥¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤¬±é¤¸¤ë¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¤¬¡¢¥Ú¥Á¥«¤ÎÁ°¤ÇÆÍÇ¡²Î¤¤¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡ªÆÍÇ¡²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¡ÊCV.¿å¼ùÆà¡¹¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬É÷Á¥Çä¤ê¤Î¥Ú¥Á¥«¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡£
¡¡¼£ÎÅ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤µ¤¹¤é¤¤¤Î°å¼Ô¤«¤é¼£ÎÅË¡¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢¾É¾õ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ú¥Á¥«¤Ï¤µ¤¹¤é¤¤¤Î°å¼Ô¤¬Ã¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¤¬¡Ä¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¤¬²Î¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì²Î¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¤ÇÇ¼ÆÀ¡ª¡×¡Ö¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¤Î¥·¡¼¥óºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¤±¥»¥ê¥Õ¤Î9³ä¤¬²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿å¼ù¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â¶¶¾Ä´ÆÆÄ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥»¥ê¥Õ¤ÎÀá²ó¤·¤âatagi¡ÊAwesome City Club¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤ÎÏÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡ªÆÍÇ¡²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ú¥Á¥«¤ÎÊì¡ÊCV.¿å¼ùÆà¡¹¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤¤¤·¤¤¤·¤ó¤¸»á¤Ë¤è¤ë¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¤¬É÷Á¥Çä¤ê¤Î¥Ú¥Á¥«¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä¡£