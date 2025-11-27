『ばけばけ』錦織、ランデブーを陰から見張る 第45回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第45回が、28日に放送される。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（高石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織（吉沢亮）から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや。リヨの恋占いの結果はどうなる？
今回は、トキ（高石あかり）の願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織（吉沢亮）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえ）や梶谷（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合う。梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。
