ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」に、この季節ならではのアクティビティや雪景色で、冬をもっと楽しめるよう、人工造雪機を使用した雪あそびエリア「ムーミン谷でゆきあそび」が新たにオープン！

入り江のテラスが小さなお子さんが雪に触れ思い思いに楽しめる「ゆきあそび広場」に大変身し、思う存分雪遊びを体験できます☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でゆきあそび」

オープン日：2025年11月29日（土）

開催場所：入り江のテラス「ゆきあそび広場」

ムーミンバレーパークにて、お子さんが雪遊びを楽しめる「ムーミン谷でゆきあそび」が入り江のテラスにオープン！

現在好評営業中の「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」と同じく、コミックス『やっかいな冬』の物語をテーマとした冬のアクティビティが楽しめるイベントです。

銀世界に染まるムーミン谷エリアの景観と合わせて、冬のムーミンバレーパークが楽しめます。

まるで物語の世界に入り込んだような雪景色の中で、冬のムーミン谷を満喫できる特別な体験が届けられる「ムーミン谷でゆきあそび」

そしてゆきあそびは、どんどんパワーアップを予定しているので、続報に期待が高まります！

さらに絵本「ムーミン谷のクリスマス」に登場するキャラクター「ヘムレンさん」が登場。

明るい色のセーターに帽子を被った冬の「ヘムレンさん」が新たに登場します。

現在ムーミンバレーパークでは初の、クリスマスをテーマにしたイベント「ムーミン谷のクリスマス」を開催中。

12月は毎日開催のワークショップや夜のイルミネーション、キャラクターショー「ルミナスナイトショー」なども合わせて、思い出に残る特別な1日が過ごせます。

冬の「ヘムレンさん」が新登場

登場予定：2025年11月29日(土)

現在開催中のイベント「ムーミン谷のクリスマス」のテーマとなった絵本に登場する、明るい色のセーターに帽子をかぶった「ヘムレンさん」が新たに登場！

新キャラクター、冬の「ヘムレンさん」は、11月29日からグリーティングに登場予定です。

「ムーミン谷のクリスマス」期間中、ワークショップを毎日開催

開催期間：2025年12月1日(月)〜25日(木)

12月1日より「ムーミン谷のクリスマス」期間中、毎日開催される「ワークショップ」

平日は「ぬりえ」に加えて「缶バッジマグネットづくり」や「スナップドリンク」、土日祝は毎週様々なワークショップが開催されます。

※コンテンツは予告なく変更になる場合があります

【ぬりえ】ワークショップ

参加費：無料

開催日：2025年12月1日（月）〜5日（金）、8日（月）〜12日（金）、15日（月）〜19日（金）

開催時間：11:00〜15:30（最終受付 15:00）

開催場所：KOKEMUS 1F ムーミン谷の売店キッズスペース

種類：全2種類

「ムーミン」たちに自分好みの色付けができるぬりえ。

「ムーミンバレーパーク」と「ムーミン谷のクリスマス」バージョンの2種類から選べます。

【ミニリースづくり】ワークショップ

参加費：1,800円（税込）

開催日：2025年12月6日（土）、7日（日）

開催時間：1）11:00／2）13:00／3）15:00

所要時間：各回約45分〜60分

開催場所：KOKEMUS 2F キッズスペース

普段ムーミンバレーパーク内の花壇などのお世話をしているスタッフの方がレクチャーしてくれるワークショップ。

パーク内で咲いてるお花のドライや木の実、お気に入りのキャラクターフィギュアを飾り付けて自分だけのオリジナルミニリースを制作できます。

【ミニウッドランタンづくり】ワークショップ

参加費：2,500円（税込）

開催日：2025年12月20日（土）、21日（日）

開催時間：1）11:00／2）12:00／3）14:00／4）15:00

所要時間：各回約45分

開催場所：KOKEMUS 2F キッズスペース

「埼玉県ときがわ町の木工房 一環舎」によるワークショップ。

お気に入りのキャラクターをレーザーで刻印すれば、世界に一つしかない特別なランタンの完成です。

【ムーミン谷のフラワーアクセサリー】ワークショップ

参加費：イヤリング 2,420円（税込）／ピアス 2,420円（税込）／キーホルダー 1,980円（税込）

開催日：2025年12月22日（月）、23日（火）

開催時間：10:00〜16:00 ※随時受付

所要時間：約45分

開催場所：KOKEMUS 1F ムーミン谷の売店キッズスペース

『ムーミン』の世界観あふれるフラワーモチーフを取り入れたアクセサリーを制作。

イヤリングやピアス、キーホルダーから好きなアイテムを選べます。

【じぶんでつくるぬいぐるみ】ワークショップ

価格：各4,200円（税込）

ラインナップ：ムーミントロール、スノークのおじょうさん

開催日：2025年12月24日（水）25日（木）

開催時間：1）11:00／2）13:30／3）15:00

所要時間：各回約60分

開催場所：KOKEMUS 2F キッズスペース

ムーミンバレーパークで大人気「自分でつくるぬいぐるみワークショップ」

世界にひとつ、自分だけの「ムーミントロール」と「スノークのおじょうさん」を持ち帰りできます。

※オンラインでの事前予約が可能です

ムーミン谷のクリスマス スタンプラリーが12月1日から新デザインに

開催日：2025年12月1日（月）〜25日（木）

多くの方々が楽しんでいるスタンプラリーのアートとカードデザインの新バージョンが登場。

12月限定のアートを完成させて、記念のカードを手に入れることができます。

※1日の配布枚数には限りがあります

『ムーミン谷のクリスマス』詳細

開催期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

開催時間：10:00〜20:00

小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント「ムーミン谷のクリスマス」

物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らないムーミン一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いが表現されています。

ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられた、『ムーミン』物語の世界観を楽しめるイベントです。

「ムーミン谷のルミナスナイトショー〜クリスマスってなんだろう？〜」

開催期間：2025年11月1日（土）〜12月25日(木)

開催場所：ムーミン谷エリア ムーミン屋敷前

開催時間：平日18:4／土日祝 17:30・19:00

「ムーミン谷のルミナスナイトショー〜クリスマスってなんだろう？〜」は、新曲「クリスマスってなんだろう？」にのせてムーミン屋敷の前で繰り広げられるショー。

曲に合わせて周辺のライトアップが変化する光の演出も併せて見どころがたくさんです。

新キャラクターの「ご先祖さま」も登場しショーを盛り上げます！

※季節や天候により時間の変更や中止となる場合があります

『ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜』開催

11月開催予定日：29日（土）、30日（日）

12月開催予定日：6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）、26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）、30日（火）

開始予定時間：18:00〜

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて実施される『ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜』

湖の上から打ちあがる花火は冬の夜空を色鮮やかに染め上げます。

※少雨決行、強風荒天中止

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知されます

この季節ならではのアクティビティや雪景色で、冬をもっと楽しめるよう、人工造雪機を使用した雪あそびエリアが新たにオープン。

ムーミンバレーパークの「ムーミン谷でゆきあそび」は、2025年11月29日オープンです☆

