Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡¢SFTS¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥Ê¥Î¥Ü¥Ç¥£³«È¯
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîµþ11·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÆîµþÂç³Ø¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Þ¥À¥Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶À÷¤·¸½ºßÆÃ¸úÌô¤Î¤Ê¤¤¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡ÊSFTS¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±Âç³Ø°å³Ø±¡¤Î¸â´îÎÓ¡Ê¤´¡¦¤¤ê¤ó¡Ë¶µ¼ø¥Á¡¼¥à¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Îµ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢¹â¸úÎ¨¤Ç¹°è¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ê¥Î¥Ü¥Ç¥£¡Ê¥é¥¯¥À²Ê¤ÎÆ°Êª¤¬»ºÀ¸¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¹³ÂÎ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎSFTSÂ¿È¯´ü¤ËÎ×¾²¸¦µæ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£´ØÏ¢À®²Ì¤ÏÆ±Æü¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖScience¡¡Translational¡¡Medicine¡×¤Î´¬Æ¬ÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸â¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥Ó¥¨¥Ð¥ó¥À¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤Î´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëSFTS¤Ï¡¢ËèÇ¯4¡Á9·î¤¬Â¿È¯´ü¤Ç¡¢¼ÇÀ¸¤ä²°³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥Þ¥À¥Ë¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¤È´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¡·¿¤ÎSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¹³¸¶¤ÎÌÈ±Ö¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¡¢¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ê¥Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¡£Æ°Êª¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢4ºÐ¤Î¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ60ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÌÈ±Ö¥ì¥Ù¥ë¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ëÎÅË¡¡×¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿SFTS¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï1É¤¤â»à¤Ê¤º¡¢ÂÎÆâ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹ÎÌ¤¬¸¡½ÐÉÔÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢·ì¾®ÈÄ¤Î»ØÉ¸¤ÈÁÈ¿¥Â»½ý¤ÎÄøÅÙ¤âÃø¤·¤¯²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï´û¤Ë¤³¤Î¹³ÂÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌôÊªÆ°ÂÖ³Ø¡¢ÆÇÀ³Ø¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÁ°Î×¾²¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎSFTSÂ¿È¯´ü¤ËÎ×¾²¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄÀÊ¸µ¡Ë