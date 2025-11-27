元テレビ東京で米・ニューヨーク在住のフリーアナウンサーの大橋未歩（47）が27日、自身のインスタグラムを更新。アルバイトをしていることを明かした。

大橋アナは「大好きなお店でアルバイトしています」と書きだし、「チャイナタウンとソーホーの境界線にあるこの店はCharlot abhors a void （abhor＝忌み嫌う void＝虚無、空虚） 古着とアーティストが作った服を売っているのですが、店長のチョイスがもう唯一無二で」と解説した。

そして「日本の卓球ウェア『バタフライ』のユニフォームが売られていたのも度肝抜かれました」と報告。「なんで！？って聞いたら『だって、イケてるじゃん』って。私ピンポン7だよ？って言いそうになりました。危ない危ない（日本でも誰も知らん笑）」と、局アナ時代の7人組ユニット名に触れながらツッコんだ。

また「店長はニューヨークで生まれ育っているのに、日本ブランドにも詳しくて『80年代の日本ブランドは縫製も生地もデザインも最高だ』と。80年代の山本寛斎の白いパンツが売られていてたので、思わず買ってしまいました、今も愛用中」と、パンツ姿の写真をアップ。「いわゆる今世間でセンスがいいとされるそれっぽいおしゃれの服を置くんじゃなくて 自分の審美眼をとてつもなく楽しんでいる空間。これぞ私が好きなニューヨーク。最高やないか」と伝えた。

働き始めた経緯については、「得体の知れないエネルギーを感じてもう店のファンになってしまい、働きたい！と店長にインスタでDMしたらなんと採用されまして」と告白。「アメリカはDMで仕事が決まったりすると聞いていたけど本当でした笑」と明かし、「ちなみに、私は会話力は言語の壁もあり劣るのですが、絶対に時間は守るし、根拠がない積極性だけをアピールしていたら、最近は値付けもさせてもらえるようになりました。展開早い」と早くも“出世”したという。

さらに「実は夫が素晴らしい共同オーナーお二人とニューヨークに店を出すこともあり、ここで学びながら、将来夫の店でも戦力になれたらいいなと思いつつ」と続け、「そちらはアウトドアギアの店なので、登山用語を英語で頭に叩き込んでいて」と勉強中の様子。「ま、そうは言っても先のことは分かりませんから、現場で学びながら、とりあえず目の前のことを楽しみます」とつづった。