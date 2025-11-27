俳優でタレントの川平慈英（63）、伊原剛志（62）が27日、大阪市内で漫才ミュージカル「なにわシーサー’s」（来年1月18日、ABCホール）の取材会を行った。

同作は1970年（昭45）の大阪万博で出会った大阪出身と沖縄出身の少年2人が、大人になって再会し漫才コンビを組んで奮闘する姿を描く。2人はマツケンサンバもビックリの金ピカ漫才衣装で登場し「足して125歳、オッサン2人の奮闘劇」（川平）と胸を張った。

2人の出会いは約40年前。坂東玉三郎が演出した「ロミオとジュリエット」で共演した。第一印象は「うるさいヤツやなあ」（伊原）、「偉そうな男」（川平）だったというが親交は続き、4年前に再び舞台共演した際「めちゃくちゃ、その舞台がしんどくて、2人で“何か面白いことやろうや”って話になって」（伊原）企画が立ち上がり今年7月、東京で初演された。

大阪出身の伊原は地元での上演に「感慨深くてなりません」と笑顔を浮かべ、川平も「ゆくゆくは僕の生まれた沖縄でもやりたい」と話す。漫才日本一を決める「M―1グランプリ」への挑戦も視野に入れているそうで伊原が「来年、タイミングが合えば」と意気込めば川平も「史上最高齢のコンビ、虎視眈々（たんたん）と狙っています」と笑わせた。