徐々に秋も深まる中、27日、静岡市の日本平を訪れると…。



（伊藤 薫平 キャスター）

「日本平の山頂に向かっています。標高が上がるにつれて、だんだんと色づいて行っているのがわかります」



さらに、山頂付近では…。



（伊藤 薫平 キャスター）

「日本平ロープウェイを見下ろす所に来ました。天気はあいにくではありますが、山の上からですと立体的な色彩美を楽しむことができます」





日本平の山頂付近にある「久能山」へと続く“空の道”「日本平ロープウェイ」あいにくの天気でも、雨をしのいで紅葉を楽しむことができます。（伊藤 薫平 キャスター）「ロープウェイ徐々に下ってきました。目の前に赤や黄色のモミジが広がってきています。高さがありますので立体的な景観美がある。色づいた木々や葉が重なるようにして色彩日を放っている。高さがあって奥行きがあるので、近くで止まってみるよりも迫力がある」ロープウェイの移動の長さは約5分と短めですが、1年を通して緑に色づいている葉と紅葉した葉のコントラストを楽しむことができます。（観光客･愛知から）「雨だけれどきれいに見えましたよ、山の斜面が綺麗ですね」（観光客･愛知から）「きょうは雨なので、でもお天気だったらすごく綺きれいだと思いましたけれど。高いところの方がきれいですよね。静岡の紅葉ってあまり期待してこなかったんですけど、ここはすごくきれいでした」日本平ロープウェイの担当者によりますと、例年11月下旬から12月上旬が見ごろのピークだということですが、2025年は今週末が最盛期になりそうだということです。また、ロープウェイで行くことができる久能山東照宮の紅葉は…。（伊藤 薫平 キャスター）「海が近く比較的温暖だという久能山。この辺りのもみじを見てみますと、まだ緑が主。これから色づくということです」まだ、葉は色づいてはいませんでしたが、例年12月中旬から下旬が見ごろだということです。一方、JR三島駅前に広がる公園「楽寿園」。敷地内には、モミジやイチョウなどの落葉樹が色づき、鮮やかなグラデーションを楽しむことができます。「楽寿園」によりますと、2025年の紅葉は2週間ほど早く、先週末から色づき始め、今がピークだということです。(袋井市から）「ちょっと三島で時間があるので、この『楽寿園』に来た、でも、ちょうど素晴らしい紅葉でね、良かったなと思います」(長泉町から）「きれいです。紅葉もよくて、菊もきれい。イチョウもモミジも赤とコントラストがいい。落ち着きますね」色づいた落ち葉をよけながらネコもお散歩。昼ごろから雨が降り始めましたが、来場者たちは園内を楽しそうに散策し、見事に色づいた景色を写真に収めていました。一方、富士宮市の「富士山本宮浅間大社」。（記者）「きょうはあいにくの天候ですが、池の水面に映る紅葉は幻想的な光景です」すでに散ってしまっている木もありますが、境内にある「湧玉池」の紅葉は今が見ごろ。「湧玉池」は、富士山の雪解け水が長い年月をかけて湧き出る神秘的なパワースポットで、この時期ならではの水面に映る紅葉は絶景です。（浜松市から）「けっこうきれいで、美しい幻想的な景色だった」（浜松市から）「晴れやかな気持ちになります。体がすーっと浄化される感じで、パワースポットかなと思う」「富士山本宮浅間大社」の紅葉は、11月末ごろまでが見ごろだということです。