カリスマキリンへの道

『しらふ』吉高由里子著（ワニブックス）

文章の魅力とは、書いた人の面白さに比例するのではないか。

必ずしも本や文章を数多く読んでいなくても、その人自身が特別な経験をしていたり、センスを持っていたりした場合は、人をひきつけるのではないか。

俳優の吉高由里子さんのエッセー集『しらふ』（ワニブックス）を読んで、改めて確信しました。自身では、勉強が苦手だったのは「おそらく活字が嫌いだから」と書いています。けれど、「月」「夢」「恋」などの漢字一文字を入り口に紡がれる５４編の文章は思わず引き込まれてしまいます。

もちろん、この種のエッセーによくある「初恋は水泳の先生」「嘘（うそ）つきっ子だった」などといった自分語りも興味をひくのです。でも、もっと心に残るのは、映像が目に残るような文章です。

「極度の緊張でどうしていいかわからない時、ずっと自分の手のひら線を見つめている」

「車の中から見る雨は好き。ガラス窓に雨が落ちてきて、しずく同士が合体しながら道筋を作っていく」

演技の世界で生きる人は、きっと何げない出来事や風景を目にとめる感覚に優れているのでしょう。多くの人の目の前で表現することを通して、自分をどう見せるかについても考えるはずです。本や雑誌など活字から学んだ文章術を身につけた人とは、ひと味違う文章の世界があるのではないでしょうか。

誰かを引きつける秘密の「Ｘ」は、必ずしも本の世界に閉じこもって生まれるものではない。それでも言葉のそばにいる人は、自分は本を読むしかないことを意識する必要があるように思います。特別なセンスがある人に敬意を持ちながら、自分の生き方を探さなくてはなりません。

吉高さんは、左利きだそうです。マネジャーから「あ」の文字の膨らみ方が、右利きとは違うと指摘されたことがあると書いています。けれど巻末にある直筆の文字は右上がりで、右利きの人の字のように見えました。

秘密をのぞきみたような気分と重なり合って、本を閉じるころには著者の存在がますます大きく迫ってきます。