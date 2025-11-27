¥¹¥±¥Ü¡¼ËÙÊÆ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î³ê¤ê¤ò¡×¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È½Ð¾ì
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÈµÈÂôÎø¡ÊACT¡¡SB¡¡STORE¡Ë¤¬27Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎËÙÊÆ¤Ï¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎµÈÂô¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥³¡¼¥¹¹¶Î¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÊÆ¤äµÈÂô¤é¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï28Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£